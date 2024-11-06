سارة ماكبرايد أول متحولة جنسيا في الكونغرس الأمريكي

واشنطن: أصبحت الديمقراطية سارة ماكبرايد الثلاثاء أول شخص متحول جنسيا يُنتخب عضوا في الكونغرس الأمريكي لتمثّل ولايتها ديلاوير.

وسبق لهذه المرأة البالغة من العمر 34 عاما، أن كانت عضوا في الكونغرس المحلي للولاية الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة.

وفي الانتخابات التي جرت الثلاثاء، فازت ماكبرايد بمقعد في مجلس النواب الفدرالي عن ولايتها ديلاوير، بحسب ما توقعت وسائل إعلام أمريكية بينها “إن بي سي” و”سي إن إن”.

وعلى الرغم من إدراكها لأهمية كونها أول شخص متحوّل جنسيا يفوز بمقعد في الكونغرس، فقد قالت ماكبرايد لمحطة “سي بي إس” مؤخرا إنّ أولوياتها إذا ما فازت في الانتخابات ستكون بشكل أساسي موضوعات تكلفة رعاية الأطفال والسكن والصحة والحقّ في الإجهاض.

وشكّلت حقوق الأشخاص المتحوّلين جنسيا أحد المواضيع الساخنة في حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأمريكية التي جرت الثلاثاء.

(أ ف ب)