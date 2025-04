سارعت لحذفها.. نشر رسائل داعمة لفلسطين عبر حساب “فورد” على إكس- (صورة)

واشنطن: سارعت شركة فورد الأمريكية لإنتاج السيارات، لحذف رسائل داعمة لفلسطين ومناهضة لإسرائيل نشرت عبر حسابها على منصة “إكس”.

وتضمنت الرسائل عبارات مثل “الحرية لفلسطين” و”إسرائيل دولة إرهابية” و”كل العيون على غزة”.

ويعتقد أن حساب فورد على منصة “إكس” تعرض للاختراق.

وجرى حذف هذه المنشورات بعد فترة قصيرة من نشرها، ولم يصدر بعد أي بيان رسمي من شركة فورد بهذا الخصوص.

Ford Motor Company must have been hacked by the Free Palestine movement. pic.twitter.com/4VOk1nPy0n

— Ritchie Torres (@RitchieTorres) December 30, 2024