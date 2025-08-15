لايف ستايل | صحة

ساعات “آبل” توفّر نظاما جديدا لقياس نسبة الأكسجين في الدم

منذ ساعة واحدة

0

سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة): أعلنت شركة “آبل” الخميس أن بعض ساعاتها الذكية ستوفر نظاما جديدا لقياس نسبة الأكسجين في الدم، وهي وظيفة أرجئت سنوات بسبب نزاع على براءات اختراع.

وسيتيح تحديث برمجي تفعيل هذه التقنية في عدد من طرازات “آبل ووتش” Apple Watch وهي “سيريز 9″ و”سيريز 10” و”ألترا 2″، وفقًا لبيان صادر عن الشركة المصنعة لأجهزة “آي فون”.

وأوضحت “آبل” أن “هذا التحديث أصبحك ممكنا بفضل قرار حديث للجمارك الأميركية”.

وكانت محكمة أميركية أمرت شركة شركة التكنولوجيا العملاقة بوقف بيع آخر طرازات ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة، في قرار يتعلق بنزاع في شأن براءات الاختراع مع شركة “ماسيمو” المصنعة للأجهزة الطبية في كاليفورنيا.

وأكدت “ماسيمو” أنها صاحبة اختراع القياس الحيوي (البيومتري) هذا، واتهمت “آبل” بأنها استغلت موظفين أساسيين فيها لإدراجه ضمن ساعاتها.

ونفت آبل هذه الاتهامات واستأنفت الحكم.

وتقيس هذه التقنية تشبُّع الأكسجين في الدم، وهو مؤشر يُستخدم في الطب لأغراض عدة، من بينها الكشف عن مشاكل الجهاز التنفسي كالربو، أو تقويم القدرات البدنية للرياضيين.

تشكل الميزات المتعلقة بالصحة والعافية والأداء الرياضي محور الحجج التسويقية التي تستخدمها “آبل” لبيع ساعاتها الذكية.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

