ساعر في كييف: خضنا “حواراً استراتيجياً” لكيفية العمل ضد إيران

التقى وزير الخارجية جدعون ساعر في كييف أمس بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارة هي الثانية لمسؤول إسرائيلي كبير إلى الدولة، ليلتقي الرئيس منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022.

في إسرائيل يتحدثون عن لقاء ودي وحار، بين مسؤولي الدولتين اللتين تحاربان من فترة طويلة في حرب على وجودهما. وبالفعل، تنعكس الحرب في كل زاوية في كييف: جنود احتياط تعبون في محطات الباص، موظفون يتأكدون من أنك تعرف مكان الملجأ القريب، وصور الشهداء الكثيرين في الحرب منتشرة على “سور الأبطال” – حائط طويل في وسط المدينة حيث وضع الوزير ساعر إكليلاً من الزهور.

في مبنى الحكم تبرز الحرب أكثر: أكياس من الرمل، وسائل حراسة ونماذج من السلاح الإيراني.

هذا هو ما جعل وزارة الخارجية تعتبر الزيارة خطوة تضامن مع شعب في حرب، من جانب من يمثل شعباً هو نفسه في حرب. عندما شجب الوزير ساعر “العدوان الروسي ضد المدنيين”، سار خطوة إلى الأمام من ناحية الخطاب الإسرائيلي تجاه كييف، حيث ذكر روسيا، صراحة، التي تقيم إسرائيل معها علاقات سليمة.

مع ذلك، قال مصدر دبلوماسي أوكراني لـ “إسرائيل اليوم” إن الإحساس هو أن “إسرائيل جاءت بيدين فارغتين، ولكنها “مليئة بالطلبات” – قول يجب النظر إليه في ضوء حقيقة أن معظم زعماء الدول الذين يزورون الرئيس زيلينسكي درجوا على الإعلان عن إرسال رزمة سلاح أخرى أو تمويل لها.

إسرائيل ترى هذا بشكل مختلف، وهذه هي النقطة التي شدد عليها الوزير ساعر في أثناء زيارته لوزارة الخارجية الأوكرانية. إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي عملت عسكرياً على إضعاف الحلف الروسي – الإيراني. وذكر الدعم الإنساني من إسرائيل بشبكات المياه إلى المناطق التي تضررت في الحرب، وشبكات الإنذار المبكر، ومستشفى الميداني وغيره. أما سيبيا من جهته، فشدد على أن “إيران وروسيا تشكلان تهديداً وجودياً ليس فقط على أوكرانيا وإسرائيل، بل على الأمن العالمي بعمومه”. وأضاف: “موسكو، وطهران، وبيونغ يانغ، اتحدت في حلف لأنظمة خارقة للقانون، يدعم أحدهما الآخر ويعرضون العالم الحر للخطر”.

تعاون أمني

أوكرانيا تواقة للسلاح، وهذا طلب يتكرر في كل لقاء بين مسؤول أوكراني ونظيره. ولم تكن زيارة ساعر لتشذ عن ذلك. يبدو أن إسرائيل لا تشعر حالياً أن بوسعها الاستجابة لذلك؛ لاعتبارات مفهومة: الحفاظ على مستوى ما من العلاقات مع موسكو، حتى بعد خروجها من سوريا.

يصعب التصديق أنه ينقصها السبل للمس بدولة إسرائيل – أو مساعدة أعداء إسرائيل – الذين هم في الغالب أصدقاء روسيا. هذا إضافة إلى مسألة الجالية اليهودية الكبيرة في روسيا، رفاهها والقدرة على عقد علاقات معها.

وشدد الوزير الأوكراني سيبيا، على إمكانيات التعاون في مجال التكنولوجيات الأمنية.

“حان الوقت الآن لتحقيق هذا معاً”، وأضاف بأن الرجلين اتفقا على “فحص احتمالات التعاون في الصناعة الأمنية وتشخيص مشاريع مشتركة واعدة”.

وقال المصدر الأوكراني إياه إنه بين الاقتراحات التي طرحت حول كييف، جرى الحديث عن تعاون تكنولوجي في اعتراض المسيرات، التي يبدو أن إسرائيل وأوكرانيا هما الدولتان اللتان تتصدى لها باستمرار وبمدى غير مسبوق.

يمكن للأوكرانيين كما يرى الإسرائيليون، أن الزيارة جاءت كدرة تاج: تحريك “حوار استراتيجي على التهديد الإيراني”. هذا الحوار، إذا ما تطور كما ينبغي ولم يغرق في البحر الجغرافي السياسي العاصف، سيتضمن تعاوناً استخبارياً وتكنولوجياً، وكذا في جوانب أمنية أخرى.

دودي كوجن

إسرائيل اليوم 24/7/2025