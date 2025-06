ساعر: لا نستبعد تمديد وقف النار بغزة مقابل إطلاق أسرى إسرائيليين- (فيديو)

بروكسل: قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إن بلاده لا تستبعد تمديد وقف إطلاق النار مع حركة حماس مقابل إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة.

جاءت تصريحات ساعر، الاثنين، خلال لقاء مع وزراء خارجية من الاتحاد الأوروبي ضمن زيارته الدبلوماسية إلى بروكسل، على هامش اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وعلى هامش المنتدى، التقى ساعر بوزراء خارجية المجر ورومانيا وبلغاريا وفنلندا وسلوفاكيا.

وقال ساعر لنظرائه الأوروبيين: “نحن لا نستبعد تمديد وقف إطلاق النار المؤقت مقابل إطلاق سراح المزيد من المختطفين”.

وأضاف: “نحن ملتزمون بإطلاق سراح مختطفينا وبأهداف الحرب التي حددناها”، في إشارة إلى “القضاء على حماس وإعادة الأسرى وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل”.

Israëlische minister Gideon Saar (Buitenlandse Zaken) in Brussel: “Oorlog in Gaza is pas over als alle gijzelaars zijn vrijgelaten.” pic.twitter.com/N7TdNe5pjT

— Alexander Bakker (@alexanderbakker) February 24, 2025