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ساعر يطالب زامير بموقف “واضح” بعد تلويح إسرائيلي باحتلال غزة

منذ 48 دقيقة

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طالب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، رئيس الأركان إيال زامير بموقف “واضح” إزاء تلويح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة احتلال قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور لساعر عبر منصة إكس، على وقع خلافات بين زامير والقيادة السياسية الإسرائيلية بشأن توسيع الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال ساعر: “يتعين على رئيس الأركان أن يعبر عن موقفه المهني بشكل واضح للقيادة السياسية، وأنا مقتنع أنه سيفعل ذلك”.

وأضاف: “ليس مطلوبا من رئيس الأركان أن يوضح خضوع القيادة العسكرية لقرارات الحكومة، لأن هذا أمر بديهي، لا سيّما لمن خدم الدولة بالزي العسكري لعشرات السنين”.

وبذلك انضم ساعر إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في دعوات تعكس حجم الشرخ بين الجيش والحكومة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال بن غفير في منشور عبر إكس: “على رئيس الأركان أن يوضح بشكل صريح أنه سيلتزم بشكل كامل بتعليمات القيادة السياسية، حتى لو تم اتخاذ قرار بالاحتلال (لقطاع غزة) والحسم”.

ومساء الاثنين، قال مسؤولون إسرائيليون، إن نتنياهو اتخذ قرارا بالاحتلال الكامل لقطاع غزة، وتوسيع العمل العسكري بضوء أخضر أمريكي ضد حركة حماس، لمناطق يُعتقد أن الأسرى الإسرائيليين فيها.

(الأناضول)

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