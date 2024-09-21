ساعر يعلن تخليه عن قبول حقيبة الدفاع خلفا لغالانت 

القدس المحتلة: أبلغ النائب في الكنيست (البرلمان) جدعون ساعر، السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتخليه عن قبول تولي حقيبة وزارة الدفاع وذلك بعد تداول وسائل الإعلام أنباء عن إمكانية إقالة يوأف غالانت وتعيين ساعر عوضا عنه.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الخاصة، إن ساعر “أبلغ نتنياهو تخليه عن ملف وزارة الدفاع، وأنه ليس معنيا بخلافة يوأف غالانت في حال إقالته من منصبه”.

وتداولت وسائل إعلام عبرية رسمية وخاصة، من بينها هيئة البث وقناة 12، أنباء تفيد بنية نتنياهو إقالة غالانت بسبب الخلافات بين الطرفين وخاصة فيما يتعلق بملف الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وتعيين ساعر عوضا له.

وأخيرا، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقدم في المفاوضات بين نتنياهو وساعر لضمه إلى الحكومة وتولي حقيبة الدفاع مكان الوزير الحالي يوآف غالانت.

وكان ساعر الذي ينتمي لحزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو، جزءا من حكومة الطوارئ التي شكلت بداية الحرب على غزة، لكنه انسحب منها في مارس/ آذار الماضي بسبب عدم ضمه لمجلس الحرب حينها.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، هجوما مدمرا في غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الهجوم متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الاناضول)