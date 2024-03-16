ساعر يهدد بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية إذا لم ينضم لمجلس الحرب

القدس المحتلة: هدد الوزير في حكومة الطوارئ (بدون حقيبة) جدعون ساعر، السبت، بالانسحاب من الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، في حال عدم ضمه لمجلس الحرب.

وقال ساعر، في حديث لقناة (12) الخاصة: “إذا لم أنضم إلى حكومة الحرب في غضون أيام قليلة، فسوف أستقيل”.

وأضاف: “قلت إنني سأبقى في الحكومة طالما أستطيع التأثير، وسيكون الاتجاه حينها صحيحا”.

وأردف ساعر: “أريد إمكانية محاولة التأثير، وخارج مجلس الوزراء الحربي لا أستطيع التأثير”.

والخميس، أعلن ساعر، انفصاله عن “المعسكر الوطني” برئاسة بيني غانتس، وقدم طلبًا للكنيست (البرلمان) ليكون حزبًا مستقلاً باسم “اليمين الوطني”.

وانضم ساعر، إلى حكومة الطوارئ ضمن تحالف “المعسكر الوطني” برئاسة غانتس.

وتابع ساعر، قوله “أعادت الحرب أجندة السياسة الأمنية التي لم تكن موجودة من قبل”.

وأردف “هناك جمهور كبير من يمين الدولة يؤمن بالمسار الذي أؤمن به”.

ويضم مجلس الحرب الذي تشكل بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات ومواقع إسرائيلية محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كلا من نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس.

ويشارك في المجلس، بصفة مراقب، كل من قائد الأركان السابق غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.

(الأناضول)