ساقية الصاوي في القاهرة تنظم أمسية غنائية للمطرب السوري مجد القاسم

القاهرة – «القدس العربي»: يستعد المطرب السوري مجد القاسم لإحياء أمسية غنائية مميزة مساء الخميس المقبل على خشبة مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي في الزمالك، في القاهرة، ومن المنتظر أن يقدم خلالها باقة مختارة من أعماله المميزة، تتنوع بين أشهر أغنياته القديمة، التي حققت رواجًا جماهيريًا كبيرًا، وبين إصداراته الحديثة التي يواصل من خلالها إثبات حضوره الفني المتجدد.

ويأتي هذا الحفل امتدادًا لمسيرة فنية امتدت لما يزيد عن عقدين من الزمن، إذ استطاع القاسم أن يرسّخ اسمه كواحد من أبرز الأصوات الطربية على الساحة الغنائية في مصر والدول العربية.

وآخر إصداراته الفنان كان ألبوم «بشواتي»، الذي صدر مؤخرا، وجمع فيه بين الأصالة والتجديد. وتعاون القاسم في هذا العمل مع نخبة من الشعراء والملحنين، وضم الألبوم نحو 10 أغانٍ تتنوع بين الرومانسي والطربي والاجتماعي، من بينها الأغنية التي حملت عنوان الألبوم «بشواتي»، وهي من كلمات الشاعر صلاح عطية، وألحان وتوزيع أحمد بدوي.

أما على المستوى الشخصي، فقد وصف مجد نفسه بأنه رجل بيت من الطراز الأول، قائلاً: «أنا محب للعائلة ولا أميل إلى الخروج كثيرًا أو الجلوس في المقاهي». وخصّ بالحديث ابنه «مؤيد»، مشيرًا إلى أنه يعزف الغيتار ببراعة ويُعد نجمًا في جامعته.

وفي لفتة عفوية مؤثرة، روى القاسم للتلفزيون المصري واحدة من أصعب لحظات حياته، حين وصل إلى القاهرة في بداية مسيرته الفنية، وتعرض لفقدان جميع متعلقاته الشخصية وحقائبه وأمواله، لكنه لم يفقد شغفه بالغناء ولا إصراره على إثبات موهبته في بلد الفن الأول. تجربة لم تثنه عن مواصلة المشوار، بل زادته إصرارًا. يذكر أن مجد القاسم حقق انطلاقة قوية في أواخر التسعينيات بأغنية «غمض عيونك» التي لاقت نجاحًا كبيرًا وفتحت له أبواب الشهرة على مصراعيها، ليتبعها بأغانٍ أخرى راسخة في الوجدان مثل «أتنفس عشقا» و«يا غايب»، و«أيـوب» و«على دلعونا»، وغيرها.