ساكا يهز الشباك وأرسنال يستعيد نغمة الانتصارات

لندن: استعاد أرسنال نغمة الانتصارات في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعدما قاد بوكايو ساكا والقائد مارتن أوديغارد الفريق لفوز كبير 3-صفر على ضيفه نوتنغهام فورست اليوم السبت.

وكان فريق المدرب ميكل أرتيتا في حاجة ماسة إلى ثلاث نقاط لإحياء آماله في اللقب بعد أربع مباريات في الدوري دون فوز ولم تكن النتيجة محل شك بعد هدف ساكا الافتتاحي المبكر.

وتعاون ساكا مهاجم إنكلترا مع زميله أوديغارد لينهي هجمة بشكل رائع في الدقيقة 15 وكان من المفترض أن يتقدم أصحاب الأرض بشكل أكبر قبل نهاية الشوط الأول وتصدى حارس فورست للعديد من الكرات.

وبدأ فورست المباراة متساويا في النقاط مع أرسنال لكن آماله تبددت عندما ضاعف البديل توماس بارتي النتيجة بتسديدة متقنة في الدقيقة 52 وأضاف البديل الآخر إيثان نوانيري الهدف الثالث قرب النهاية.

وأبقى هذا الفوز أرسنال في المركز الرابع برصيد 22 نقطة من 12 مباراة بفارق ست نقاط خلف ليفربول المتصدر الذي سيواجه ساوثامبتون متذيل الترتيب غدا الأحد. وتراجع فورست إلى المركز السادس.

وكان أرتيتا يحتفل بمباراته رقم 250 مع الفريق وكان مشهد عودة أوديغارد وساكا إلى مستواهما الطبيعي بمثابة المحفز المثالي بعد سلسلة مخيبة للآمال من الأداء.

وعاد أوديغارد من إصابة طويلة في الكاحل خلال التعادل مع تشيلسي قبل فترة التوقف الدولي وبدا في حالة جيدة اليوم.

وبدا ساكا أيضا في حالة من الانتعاش بعد غيابه عن معسكر المنتخب الإنكليزي الأخير بسبب الإصابة إذ تعاون بشكل رائع مع أوديغارد قبل أن يتم استبدالهما في وقت متأخر مع تحويل أرتيتا انتباهه إلى مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء خارج ملعبه أمام سبورتنغ لشبونة.

(رويترز)