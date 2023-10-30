سالم الدوسري: سعيد بالترشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا… والفوز على الأرجنتين ليس أقصى طموحي 

الدوحة: عبر سالم الدوسري لاعب نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم عن سعادته الكبيرة بالترشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2023 ، مؤكدا تمنيه بأن يحالفه الحظ للتتويج بالجائزة التي ينافس عليها القطري المعز علي لاعب الدحيل ، والأسترالي ماثيو ليكي لاعب فريق ملبورن سيتي .

وعقد الاتحاد الآسيوي مؤتمرا صحافيا مساء اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة للمرشحين للفوز بالجائزة، بحضور المعز علي والدوسري ، فيما اعتذر اللاعب الأسترالي عن الحضور، وسط حضور كبير من وسائل الإعلام المحلية والقارية.

وتحدث الدوسري في المؤتمر قائلا : “الحمد لله على ترشيحي لهذه الجائزة ، وبلا شك الفائز سنقول له مبروك على هذا الإنجاز ، وأتمنى أن الجائزة تكون خليجية سواء لي أو للمعز علي قائد نادي الدحيل” .

وأوضح الدوسري قائلا : “الترشح لهذه الجائزة جاء بعد تعب لفترات طويلة مع الهلال والمنتخب ، وأعتقد أنني لم أصل إلى هذا الإنجاز بسهولة وليس بمفردي فزملائي لهم دور كبير وقد ساعدوني كثيرا ، وإن شاء الله نفرح غدا جميعا بالجائزة .

وشدد سالم على الدعم الكبير الذي يحظى به كل الرياضيين في السعودية من القيادة ، مشيرا إلى أن وصوله إلى الجائزة سيكون استمرار لنجاحات الرياضة والكرة السعودية ، وضمن رؤية القيادة السعودية لعام 2030 .

وشدد الدوسري أنه لم يتعرض للظلم لعدم فوزه بالجائزة في السابق رغم اقترابه أكثر من مرة من الفوز بها وحتى في السنوات الأخيرة تسببت جائحة كورونا في إلغاء الجائزة قائلا : “أنا دائما ثقتي في الله عالية وأحاول أن أقدم أفضل ما عندي وأجتهد ولعل في الأمر خير ، وهذا يعطيني دافع أكبر لأعمل أكثر وأكثر وأتواجد هنا وحتى اذا فزت بالجائزة في المستقبل فلن أتوقف عن العمل والاجتهاد لأن طموحاتي كبير ة سواء مع النادي أو المنتخب أيضا” .

وأكد أن “تجربة الدوري السعودي ووجود 8 لاعبين محترفين في بطولة الدوري جعل العالم كله يتابع البطولة، ويعرف جودة اللاعب السعودي، فالهلال ضم لاعبين كبير في مقدمتهم نيمار ، وهو إضافة كبيرة للدوري السعودي وكذلك كريستيانو رونالدو، وأنا أرى أن وجود أفضل اللاعبين في المملكة العربية السعودية يمثل الدوري المحلي خير تمثيل ، والقيادة السعودية داعمة بقوة للدوري ليكون من ضمن الأفضل في العالم ونحن نعمل جاهدين على ان نكون ضمن أهداف المملكة” .

وأشار إلى أن هذا أمر جيد للاعب السعودي لينطلق للاحتراف الخارجي ، مشددا على أن “كل اللاعبين لديهم الرغبة والطموح ، ونأمل أن نرى في المستقبل لاعبين مميزين يحترفوا في الخارج” .

وعن البطولة الآسيوية القادمة في قطر والتي تقام خلال الفترة من 12 كانون الثاني/يناير وحتى العاشر من شباط/فبراير، أكد سالم الدوسري أن منتخب بلاده يتطلع للفوز بلقب كأس آسيا ، متمنيا أن يكون النهائي عربي ويجمع المنتخب السعودي بنظيره القطري .

وعن أفضل لحظاته في الفترة الماضية، أوضح الدوسري أن تسجيله هدف الفوز على الأرجنتين كانت لحظة تاريخية لا تنسى بالنسبة له، لكن هذا ليس أقصى طموحه أن يفوز على الأرجنتين ويريد تحقيق إنجازات أكبر مع منتخب بلاده .

وشدد الدوسري على أن النظام الجديد لدوري أبطال آسيا بإطلاق بطولة النخبة بداية من موسم 2025-2024 ، ومواجهة فرق الشرق والغرب بداية من دور الثمانية يعد بمثابة تحدي جديد .

وقال : “التنافس مع كل فرق القارة أمر جيد للغاية، وبالنسبة لنا كلاعبين نتطلع دائما للذهاب بعيدا وتحقيق اللقب وحصد الكأس بمسماه الجديد مؤكدا أن النظام الجديد أفضل بكثير من الحالي .

(د ب أ)