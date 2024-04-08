سامح شكري: على إسرائيل وقف اعتداءاتها بحق المدنيين الفلسطينيين وموظفي الإغاثة

القاهرة- “القدس العربي”:

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، وجوب امتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ما يستلزم وقف اعتداءاتها ضد المدنيين الفلسطينيين، وكذلك ضد موظفي الإغاثة الدوليين الموجودين في قطاع غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه من نظيرته الأسترالية بيني وونغ.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، أطلع شكري نظيرته الأسترالية على آخر التطورات الخاصة بالحرب على غزة، ونتائج المشاورات المصرية مع القوى الدولية لاحتواء الأزمة، ووجه العزاء للحكومة الأسترالية على مقتل عاملة الإغاثة الأسترالية التي لقت حتفها إثر الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت عاملي الإغاثة في غزة التابعين لمؤسسة المطبخ العالمي (وورلد سنترال كيتشن)، ما أسفر عن مقتل سبعة عمال إغاثة بالقطاع تابعين للمؤسسة.

وثمن شكري قرار أستراليا استئناف الدعم لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، لافتا إلى الدور المحوري الذي تقوم به المنظمة في مواجهة الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع.

واكد بيان الخارجية المصرية، أن الوزيرين تناولا خلال الاتصال الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، والمساعي الرامية لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وقرارات الجمعية العامة ذات الصِلة بالأزمة في غزة، حيث أكدا على وجوب تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.

كما أكد الجانبان رفضهما التام لقيام إسرائيل بعملية عسكرية في مدينة رفح، الذي سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية لسكان القطاع ويترتب عنه مزيد من الخسائر الفادحة في الأرواح.