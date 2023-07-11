سامسونغ إلكترونيكس تتيح 100 براءة اختراع جديدة لشركات محلية أصغر

سول: أعلنت وزرة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية الثلاثاء موافقة شركة الإلكترونيات العملاقة سامسونغ إلكترونيكس على السماح للشركات الكورية الجنوبية الأصغر باستخدام أكثر من 100 براءة اختراع مملوكة لها دون مقابل بهدف تحقيق النمو المشترك.

وقالت الوزارة إن الشركة الكورية الجنوبية العملاقة ستسمح باستخدام 123 براءة اختراع مملوكة لها في مجال التكنولوجيا في قطاعات مختلفة منها أشباه الموصلات وشاشات العرض والأجهزة المحمولة أمام 86 شركة أصغر دون مقابل.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية أطلقت في عام 2013 برنامج تشارك التكنولوجيا، والذي شهد موافقة 33 شركة كبرى ومملوكة للدولة على مشاركة 2979 براءة اختراع مع 1416 شركة أصغر.

وفي عام 2015 انضمت سامسونغ إلى البرنامج وقدمت 1082 براءة اختراع إلى 588 شركة.

ووقعت سامسونغ اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة ومعهد كوريا للتكنولوجيا المتقدمة بهدف إقامة نظام صناعي يحقق مصالح الجميع من خلال تشارك التكنولوجيا.

(د ب أ)