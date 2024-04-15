سامسونغ تزيح آبل عن قمة مبيعات الهواتف الذكية في العالم

سان خوسيه: أظهرت بيانات شركة أبحاث السوق الأمريكية “آي.دي.سي” استعادة شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية “سامسونغ” المركزَ الأول في مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم من منافستها آبل الأمريكية خلال الربع الأول من العام الحالي.

وذكرت “آي.دي.سي” أن مبيعات الهوات الذكية في العالم زادت خلال الربع الأول بنسبة 7.8% سنويا، إلى 289.4 مليون هاتف. وباعت سامسونغ خلال الربع الأول 60.1 مليون هاتف، في حين باعت آبل 50.1 مليون هاتف، لتصبح حصة الشركتين من السوق العالمية 20.8% و17.3% على الترتيب.

وقال ريان رايث، نائب الرئيس بشركة الأبحاث “آي.دي.سي” في فريق متابعة السوق العالمية إنه “كما كان متوقعا استمرار تعافي سوق الهواتف الذكية مع تزايد التفاؤل بين العلامات التجارية الأكبر في السوق تدريجيا. وفي حين نجحت آبل في احتلال المركز الأول بالسوق في نهاية 2023، نجحت سامسونغ في إعادة تأكيد وجودها كأكبر مورد للهواتف الذكية في الربع الأول” من العام الحالي.

واحتلت الشركات الصينية شاومي وترانسشن وأوبو المراكز الثلاثة التالية من حيث المبيعات. وسجلت ترانسشن التي تعمل بشكل أساسي في السوق الأفريقية، نموا في مبيعاتها بنحو 85% سنويا، لتصل حصتها السوقية إلى حوالي 10%.

وقالت نابيلا بوبال، مديرة الأبحاث في فريق متابعة السوق العالمية بشركة “آي.دي.سي” إن “سوق الهواتف الذكية خرجت من العامين المضطربين السابقين أقوى ومختلفة… شاومي عادت بقوة بعد تراجع كبير خلال العامين الماضيين. واستقر وجود ترانسشن بين الخمس شركات الكبار بفضل النمو القوي في الأسواق الدولية”.

(د ب أ)