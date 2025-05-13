سامسونغ تطلق أنحف هواتفها الذكية في سباق مع أبل

سول: كشفت سامسونغ إلكترونيكس يوم الثلاثاء عن أنحف طراز من فئة الهواتف الذكية الرائدة لديها حتى الآن، والذي يضم ميزات الذكاء الاصطناعي المعززة، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه إلى التقدم على منافستها أبل في سوق الهواتف الفاخرة.

وجاء إطلاق الهاتف الجديد “إس 25 إيدج” لملاحقة زيادة الطلب على الهواتف الذكية الأسهل حملا، خاصة من المستهلكين في العشرينات والثلاثينات من العمر.

وقالت سامسونغ “كانت ردود الفعل واضحة.. المستخدمون أرادوا شيئا أنحف وأسهل في الحمل دون التضحية بالأداء”، إذ أجرت تغييرات في بنية الهاتف لتقليل سمك المكونات الداخلية، بما في ذلك لوحة الدوائر المطبوعة والأنظمة الحرارية.

وأوضح محللون أن الهدف من توقيت الإطلاق هو استباق شركة أبل التي من المتوقع أن تطلق نسخة أنحف من هاتفها آيفون في النصف الثاني من العام.

وأشارت سامسونغ إلى أنها ستطرح “إس 25 إيدج” للبيع بكوريا الجنوبية في 23 مايو/ أيار وبالولايات المتحدة في 30 مايو/ أيار، مضيفة أنها ستطرحه في نحو 30 دولة منها الصين وأوروبا.

ويأتي الهاتف الذي يبدأ سعره من 1099 دولارا بشاشة مقاس 6.7 بوصة (170 مليمتر) وبسمك 5.8 مليمتر، مما يجعله أكبر من طراز إس 25 الأساسي لكنه أثقل بشكل طفيف.

ويحتوي الهاتف الجديد على أحدث وظائف الذكاء الاصطناعي المدمجة من سامسونغ، بما في ذلك ميزات الذكاء الاصطناعي التي تتيح للمستخدمين التفاعل الفوري مع الجهاز بصورة مرئية أو مسموعة باستخدام الكاميرا لطرح الأسئلة.

ولم تكشف سامسونغ عن موقع إنتاج الطراز الجديد.

(رويترز)