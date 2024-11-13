“سانا”: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على ريف حمص

دمشق: أعلنت وكالة أنباء النظام السوري (سانا)، مساء الأربعاء، عن تعرض ريف حمص وسط البلاد لعدوان جوي جديد نفذته إسرائيل.

وأفادت “سانا”، في نبأ عاجل، بـ”بدء عدوان إسرائيلي جديد على منطقة القصير بريف حمص” القريبة من الحدود اللبنانية.

وأضافت أن “وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى لهذا العدوان”، دون تقديم أي تفاصيل أخرى على الفور.

ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية أي تعليق بشأن هذا الهجوم حتى الساعة 17:45 ت.غ، إذ تلتزم تل أبيب الصمت عادةً بشأن غاراتها الجوية المتكررة على الأراضي السورية.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ادعى الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته استهدفت “مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في منطقة القصير بسوريا”.

ومنذ 2011، تشن إسرائيل من حين إلى آخر غارات على سوريا تقول إنها تستهدف مصالح تابعة لـ”حزب الله” وإيران ونقاطا عسكرية للنظام السوري.

وتصاعدت الغارات الإسرائيلية على سوريا تزامنا مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي وسعتها إلى لبنان منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

(الأناضول)