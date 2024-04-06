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“سانا”: مقتل سبعة أطفال في انفجار عبوة في جنوب سوريا- (فيديو)

6 - أبريل - 2024

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دمشق: أفادت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) السبت بمقتل سبعة أطفال وإصابة شخصَين آخرين أحدهما امرأة في انفجار عبوة ناسفة في ريف درعا حيث تطغى فوضى أمنية منذ استعادة القوات الحكومية السيطرة في 2018.

وقالت “سانا” نقلاً عن مصدر في قيادة شرطة درعا “استشهاد سبعة أطفال وإصابة شخصين آخرين أحدهما امرأة بانفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون” في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ثمانية أطفال قُتلوا بانفجار عبوة في حي المجبل بمدينة الصنمين فيما أُصيب طفل تاسع بجروح.

وقال المرصد “استشهد ثمانية أطفال بأعمار متفاوتة، كما أصيب آخر بجراح، إثر انفجار عبوة ناسفة تتهم ميليشيات محلية موالية لقوات النظام بزرعها بهدف قتل أحد الأشخاص”.

وتُعد محافظة درعا التي شكّلت مهد الاحتجاجات الشعبية ضد النظام عام 2011، المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها جميع مقاتلي الفصائل المعارضة بعد استعادة قوات النظام السيطرة عليها في تموز/يوليو 2018، إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو حدا للعمليات العسكرية وأبقى على وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة.

ومنذ سيطرة النظام عليها، طغت الفوضى الأمنية على درعا التي تشهد تفجيرات وعمليات إطلاق نار ضد قوات النظام واغتيالات طالت موالين أو معارضين سابقين أو حتى مدنيين يعملون لدى مؤسسات حكومية، في وقت انتشر السلاح في كل مكان. ويتبنى تنظيم الدولة الإسلامية هجمات في المنطقة.

وتسبب النزاع الدامي في سوريا بمقتل أكثر نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

(أ ف ب)

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  1. يقول ابو سمرة:
    أبريل 6, 2024 الساعة 2:29 م

    الله يستر ويساعد الشعب السوري في الداخل على هذه المصائب. كل أسبوع طبخة سياسية قوية جدا.

    رد
  2. يقول Sam:
    أبريل 6, 2024 الساعة 2:49 م

    ممكن يكون الرد الاراني علىقصف القنصلية. اقرب لهم مابدهم وجع رأس.

    رد
  3. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 6, 2024 الساعة 4:16 م

    هه هل هي صواريخ صهيو أمريكية كالعادة 🤔🤔

    رد

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