سانت ماكسيمين يودع نيوكاسل وسط تكهنات بقرب انتقاله للسعودية- (فيديو)

لندن: ودع الجناح السريع آلان سانت-ماكسيمين فريقه نيوكاسل يونايتد الإنكليزي السبت وسط تكهنات بقرب انتقاله إلى الأهلي العائد إلى الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وكتب سانت-ماكسيمين في حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر “قبل أربع سنوات، ارتديت قميص نيوكاسل لأول مرة. في تلك اللحظة لم أكن أدرك أني فقط سأصبح لاعبا في نيوكاسل بل إني أصبحت أيضا مشجعا للنادي”.

وأضاف “قد يعتقد البعض أن هذه رسالة وداع لطيفة لكن المشاعر أعمق كثيرا من أي كلمة أستطيع قولها”.

وتابع اللاعب الفرنسي أنه كان يملك الفرص للرحيل عن نيوكاسل في فترات صعبة على النادي لكنه قرر آنذاك الاستمرار ومساعدته على البقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز، حتى وصل إلى مكانته الحالية.

4 years ago, I wore the Newcastle jersey for the first time. At that moment, I hadn’t realized that not only was I about to become a Newcastle player, but I was also about to become a Geordie.

You might think « nice Goodbye message » but the sentiment runs deeper than any words… pic.twitter.com/wA0RsQfEZF

— Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) July 29, 2023