ساندويشة “7 أكتوبر أردنية” تغضب لبيد.. والسفيرة الأمريكية مدعوة لتناول “وجبة مجانية”

لندن- “القدس العربي”: قدم زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد “خدمة مبيعات” لا تقدر بثمن لاستثمار متواضع في مجال المطاعم في الأردن، إثر “هجوم حاد” شنه على أحد المواطنين في مدينة الكرك جنوب المملكة، تجرأ على “معاداة السامية” وأطلق اسم “7 أكتوبر” على مطعمه الصغير المتخصص بالشاورما والساندويشات السريعة.

شغل لبيد مواقع التواصل والصحافة الإلكترونية في عمان لأنه أول من هاجم المطعم الأردني الشعبي الجديد “7 أكتوبر” وسط قرية المزار الصغيرة في الكرك.

ألهب زعيم المعارضة الإسرائيلي النقاشات التواصلية، وبعد ساعتين فقط من هجومه على اسم المطعم وصاحبه، حضر للموقع مئات الزبائن. وأبلغ صاحب المطعم الزبائن بأن زعيم الإرهاب الصهيوني الذي يدعي المعارضة قدم “خدمة الإشهار مجانا” لصالح مطعمه.

اعتراض لبيد جاء بزعم أن تسمية محل تجاري بـ”7 أكتوبر” يعني معاداة السامية ويكافئ الإرهاب في الأردن، متسائلا عن توقيت تدخل الحكومة الأردنية للوقوف ضد “تمجيد الإرهابيين”.

The disgraceful glorification of October 7th has to stop. The incitement and hatred against Israel breeds the terrorism and extremism which led to the brutal massacre of October 7th.

We expect the Jordanian government to condemn this publicly and unequivocaly https://t.co/KwyeqHAiXO

— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) January 25, 2024