سانشو يبدي غضبه من تصريحات مدرب مانشستر يونايتد

لندن: ادّعى جادون سانشو، لاعب فريق مانشستر يونايتد، بأنه كان “كبش فداء لوقت طويل”، حيث رد على مدربه إريك تن هاغ الذي قال إنه استبعده من مباراة أرسنال بسبب أدائه الضعيف في التدريبات.

ولم يسافر الجناح الإنكليزي إلى شمال لندن لخوض المباراة، التي خسرها مانشستر يونايتد 1 / 3 على استاد الإمارات.

وكان سانشو (23 عاما) شارك كبديل في المباريات الثلاث الأولى بالموسم الجديد من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ولكن تن هاغ اتهم المهاجم بأنه لم يصل للمستوى المطلوب ليكون جزءا من مباراة اليوم أمام أرسنال.

وقال المدرب الهولندي عقب الخسارة: “جادون، لم نختره بسبب أدائه في المران”.

وأضاف: “يجب أن يرتفع مستواك كل يوم في مانشستر يونايتد، ويمكننا الاختيار في الخط الأمامي. لذلك لم يتم اختياره لهذه المباراة”.

بعدها نشر اللاعب على شبكة “إكس” قائلا: “من فضلك، لا تصدق كل شيء تقرأه! لن أسمح للناس أن تقول أشياء غير صحيحة على الإطلاق، أديت دوري في التدريبات بشكل جيد للغاية هذا الأسبوع”.

وأضاف: “أعتقد أن هناك أسبابا أخرى لهذا الموضوع لن أخوض فيها، لقد كنت كبش فداء لوقت طويل وهذا غير عادل”.

وأردف: “كل ما أريد فعله هو لعب كرة القدم وهناك ابتسامة على وجهي، وأن أساهم مع الفريق”.

وأكد: “أحترم كل القرارات التي يتخذها الجهاز الفني، ألعب مع لاعبين رائعين وأنا ممتن لهذا، لهذا أعرف أن كل أسبوع يوجد تحد. سأواصل القتال لهذا النادي مهما حدث”.

وعانى سانشو لتقديم أداء ثابت مع الفريق منذ انتقاله لأولد ترافورد من بوروسيا دورتموند في عام 2021.

وسجل اللاعب تسعة أهداف في الدوري، وصنع ستة فقط في 58 مباراة مع الفريق، ويجب عليه الآن أن يثبت نفسه لتن هاغ للعودة لحساباته في المباراة المقبلة أمام برايتون التي تقام بعد فترة توقف الدوريات لإقامة مباريات دولية للمنتخبات.

(د ب أ)