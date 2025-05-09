سان جيرمان في نزهة بالدوري الفرنسي… ومواجهات مصيرية على المقاعد الأوروبية وصراع الهبوط

باريس: يخوض فريق باريس سان جيرمان مباراة أشبه بنزهة عندما يحل ضيفا على مونبلييه، غدا السبت، في إطار منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقام مباريات الجولة بالكامل غدا السبت في نفس التوقيت، وسط اشتعال المنافسة على المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية الثلاث (دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي)، وكذلك احتدام الصراع على الهروب من الهبوط للدرجة الثانية.

ويحل الفريق الباريسي ضيفا على مونبيلييه في مباراة بلا دوافع حقيقية، حيث ضمن باريس سان جيرمان التتويج باللقب رسميا منذ أربعة أسابيع، وذلك قبل ست جولات من انتهاء المسابقة، بينما هبط مونبيلييه بالفعل للدرجة الثانية منذ ثلاثة أسابيع، ويتذيل الترتيب برصيد 16 نقطة مكتفيا بتعادل وحيد مقابل 9 هزائم في آخر 10 مباريات.

ويدخل الفريق الباريسي اللقاء منتشيا بتأهله للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعدما فاز على أرسنال الإنكليزي 2 / 1 أول أمس الأربعاء.

وبدأ لويس إنريكي، المدير الفني لسان جيرمان، الاستعداد مبكرا للقاءات الحاسمة، سواء مواجهة ريمس يوم 24 مايو/آيار في نهائي كأس فرنسا، أو اللقاء المرتقب أمام إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري الأبطال بعدها بأسبوع في ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ الألماني.

وقرر إنريكي إراحة 7 لاعبين أساسيين على أن يعودوا للتدريبات يوم الأربعاء المقبل، وهم الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق إضافة إلى أشرف حكيمي وماركينيوس ونونو مينديس وويليان باتشو وفابيان رويز وفيتينيا.

ولكن إنريكي بصدد استغلال اللقاء في منح الفرصة للبدلاء، والعودة لطريق الانتصارات بعدما اكتفى بطل الدوري الفرنسي بنقطة واحدة في آخر ثلاث مباريات بعد التعادل مع نانت ثم خسارتين متتاليتين أمام نيس وستراسبورج.

وبعيدا عن مواجهة القمة والقاع بين باريس سان جيرمان ومونبلييه، يشتعل الصراع خلال آخر جولتين بين 6 أندية على التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل خلال آخر جولتين من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويحتل أولمبيك مارسيليا المركز الثاني برصيد 59 نقطة، ويلاحقه موناكو 58 نقطة في المركز الثالث، وتتساوى أندية نيس وليل وموناكو برصيد 57 نقطة، بينما تبقى فرص أولمبيك ليون الأضعف بعد تراجعه للمركز السابع برصيد 54 نقطة، بعدما تعثر بخسارتين خلال آخر ثلاث جولات.

وسيكون ليون على موعد مع صدام حاسم للغاية عندما يحل ضيفا على موناكو، بينما يحاول أولمبيك مارسيليا تأمين الوصافة عندما يحل ضيفا على لوهافر، الذي يسعى بقوة أيضا للهروب من شبح الهبوط حيث يحتل المركز 16 برصيد 31 نقطة، والمؤهل لملحق الهبوط، أمامه نانت 32 نقطة ثم أنجيه وريمس 33 نقطة لكل منهما، بينما يحاول سانت إيتيان صاحب المركز 17 (قبل الأخير) برصيد 27 نقطة في التمسك بآماله للنهاية.

وفي حين ابتعد فريقا تولوز ورين عن الخطر برصيد 38 نقطة لكل منهما، أمامهما أوزير 41 نقطة ثم بريست 47 نقطة، ولانس 48 نقطة في المراكز من الثامن إلى العاشر.

وستشهد هذه الجولة مباريات أخرى متفاوتة القوة ولكنها مصيرية، حيث يلعب أوزير ضد نانت، ورين ضد نيس، وتولوز ضد لانس، وبريست ضد ليل، وريمس ضد سانت إيتيان، وأنجيه ضد ستراسبورغ.

(د ب أ)