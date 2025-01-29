سان جيرمان يؤكد صعوده بدوري الأبطال.. وبرشلونة يفرط في الصدارة وميلان يخسر بطاقة الصعود المباشر

باريس: أكد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تأهله للملحق المؤهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بينما فرط برشلونة الإسباني في اعتلاء الصدارة، وخسر فريقا ميلان وأتالانتا الإيطاليان بطاقة التأهل المباشر لدورالـ16 بانتهاء منافسات الجولة الثامنة والأخيرة بإقامة 18 مباراة في نفس التوقيت، مساء الأربعاء.

وحقق سان جيرمان فوزا عريضا خارج أرضه على شتوتغارت الألماني بنتيجة 4 / 1.

وتقدم الفريق الباريسي بهدف مبكر سجله برادلي باركولا بعد مرور ست دقائق، ليحتفل بهدفه الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأضاف عثمان ديمبلي ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 17 و35 و54، ليرفع الجناح الفرنسي الدولي رصيده إلى 4 أهداف في المسابقة القارية هذا الموسم بعدما سجل هدفا في الفوز 4 / 2 على مانشستر سيتي الإنكليزي في الجولة الماضية.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 13 نقطة، بينما تجمد رصيد شتوتغارت عند 10 نقاط ليتراجع إلى المركز 26 ويودّع المسابقة على أرضه ووسط جماهيره.

وفي مواجهة أخرى بنفس التوقيت، فرط فريق برشلونة في إنهاء مرحلة الدوري في صدارة جدول الترتيب بعدما تعادل 2 / 2 أمام ضيفه أتالانتا.

وسجل لامين يامال ورونالد أراوخو هدفي برشلونة في الدقيقتين 47 و72 من المباراة التي أقيمت على ملعب مونتجويك، بينما أحرز إيدرسون وماريو باشاليتش هدفي الضيوف في الدقيقتين 67 و79.

ورفع برشلونة رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، ولم يستغل خسارة ليفربول صاحب الصدارة بـ21 نقطة أمام أيندهوفن الهولندي بنتيجة 2 / 3.

أما أتالاتنا فبقى رصيده 15 نقطة وتراجع إلى المركز التاسع، ليفرط في فرصة التأهل المباشر لدور الـ16.

كما فاز باير ليفركوزن الألماني على ضيفه سبارتا براغ التشيكي بهدفين سجلهما فلوريان فيرتز وناثان تيلا في الدقيقتين 32 و64.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس ليضمن تأهله مباشرة لدور الـ16 ضمن أول 8 فرق في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الفريق التشيكي عند 4 نقاط في المركز 31 علما بأنه ودع البطولة منذ جولتين.

وفاز أستون فيلا على سيلتيك الاسكتلندي بنتيجة 4 / 2 ليضمن الفريق الإنكليزي أيضا تأهله المباشر لدور الـ16 بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد سيلتيك عند 12 نقطة في المركز 21 ليتأهل لمرحلة الملحق.

وبفارق الأهداف حل فريق ليل الفرنسي في المركز السابع برصيد 16 نقطة بعد فوز كاسح على ضيفه فينورد الهولندي بنتيجة 6 / 1.

وأنهى فريق بوروسيا دورتموند الألماني مشواره في مرحلة الدوري محتلا المركز العاشر برصيد 15 نقطة بعد الفوز 3 / 1 على شاختار دونتسيك الأوكراني.

وتأهل دورتموند لمرحلة الملحق، بينما تجمد رصيد شاختار عند 7 نقاط في المركز 27 ليودع البطولة.

في المقابل، خسر ميلان أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 1 / 2، ليفرط العملاق الإيطالي في فرصة التأهل المباشر لدور الـ16.

وتجمد رصيد ميلان عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما رفع دينامو زغرب رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس والعشرين ولكنه ودع البطولة لتخلفه بفارق الأهداف عن كلوب بروج البلجيكي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي ومانشستر سيتي الإنكليزي الذين يملكون نفس رصيد النقاط.

وفي مواجهات أخرى بعيدا عن صراع التأهل، فاز ريد ستار الصربي على يونغ بويز السويسري بنتيجة 1 / صفر، وفاز شتورم غراتس النمساوي على لايبزيغ الألماني بنفس النتيجة، وودعت الفرق الأربعة منافسات البطولة.

(د ب أ)