سان جيرمان يبلغ دور الثمانية لكأس فرنسا

باريس: تأهل باريس سان جيرمان حامل اللقب إلى دور الثمانية لكأس فرنسا لكرة القدم بفوزه على مضيفه لومان 2 /صفر مساء الثلاثاء بدور الستة عشر.

وتقدم ديزيري دوي بهدف لسان جيرمان في الدقيقة 25 ثم أضاف برادلي باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 71>

ويحمل سان جيرمان الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب الكأس برصيد 15 لقبا.

وسجل دنكارك مفاجأة كبيرة وأطاح بمضيفه ليل من دور الستة عشر بالفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 5/ 4 عقب انتهاء اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.

وصعد بريست إلى دور الثمانية بفوزه على مضيفه تروا 2/ 1.

(د ب أ)