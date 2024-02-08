سان جيرمان يستضيف ليل في جولة الاختبارات الثقيلة في الدوري الفرنسي

باريس: تشهد منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم صدامات مباشرة بين فرق المقدمة بجدول الترتيب.

تبدأ منافسات الجولة الجمعة بلقاء بين الجريحين عندما يحل ميتز ضيفا على أولمبيك مارسيليا في ملعب فيلودروم.

يسعى فريق مارسيليا بقيادة مديره الفني الإيطالي جينارو جاتوسو للخروج من النفق المظلم بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة مما فجر ثورة غضب الجماهير.

تعثر مارسيليا بثلاثة تعادلات وخسارة في آخر أربع جولات ليتراجع ترتيبه للمركز الثامن برصيد 29 نقطة ويبتعد أكثر فأكثر عن صراع المربع الذهبي.

ويبقى وضع فريق رين أكثر سوءا بعدما تعرض لسبع هزائم متتالية ليتقهقر كثيرا للوراء ويتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز السادس عشر متفوقا فقط بفارق الأهداف عن لوريان صاحب المركز السابع عشر وخلفهما كليرمون فوت في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 15 نقطة.

وتقام يوم السبت مباراتان حيث يلتقي باريس سان جيرمان مع ضيفه ليل، بينما يحل ستراسبورغ ضيفا على لانس.

يتطلع لانس لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد الفوز في آخر جولتين مما رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس، بينما يسعى ستراسبورغ لتصحيح مساره بعد تعادلين وخسارة في آخر ثلاث جولات ليتراجع للمركز العاشر برصيد 25 نقطة.

وفي ملعب حديقة الأمراء يسعى الفريق الباريسي بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي لمواصلة العروض القوية وسط جماهيره بعدما حقق 10 انتصارات مقابل تعادلين في آخر 12 مباراة بينما تعود آخر خسارة لسان جيرمان على ملعبه أمام نيس بنتيجة 3 / 2 في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي.

يدخل سان جيرمان اللقاء وهو يتربع على القمة برصيد 47 نقطة بفارق ثماني نقاط عن نيس ويسعى لفوز جديد يؤمن به صدارته قبل أيام قليلة من اختبار صعب أمام ريال سوسيداد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ولكن مهمة إنريكي ولاعبيه لن تكون سهلة أمام ليل صاحب المركز الرابع بـ35 نقطة والذي يسعى بدوره لتجاوز كبوة الخروج من دور الـ16 لكأس فرنسا بالخسارة أمام أولمبيك ليون.

ويطمح فريق ليل أيضا في نتيجة إيجابية تؤمن تواجده في المربع الذهبي خاصة أنه يتفوق بفارق الأهداف فقط عن موناكو صاحب المركز الخامس والذي يستعد أيضا لمواجهة قوية في نفس الجولة.

يحل موناكو ضيفا ثقيلا على نيس صاحب الوصافة برصيد 39 نقطة مساء الأحد وكلاهما يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات بعدما اكتفى موناكو بفوز وحيد مقابل تعادلين وخسارتين في آخر خمس جولات ليتراجع للمركز الخامس برصيد 35 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن ليل، رابع الترتيب.

وكذلك يسعى فريق نيس لضبط إيقاعه بعدما فقد ثماني نقاط بتعادل وخسارتين مقابل فوزين في آخر خمس جولات، ويحاول أن يتفادى تعثرا جديدا في ظل ملاحقة قوية من بريست صاحب المركز الثالث برصيد 36 نقطة.

بدوره سيحل بريست ضيفا على كليرمون متذيل الترتيب بـ15 نقطة، ويطمع في تحقيق فوز يبقيه في دائرة الكبار ويتجاوز به صدمة الخروج من دور الـ16 لكأس فرنسا بالخسارة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 1 / 3 الأربعاء.

وفي مباريات أخرى تقام يوم الأحد، يحل أولمبيك ليون ضيفا على مونبيلييه، ويلعب لوهافر ضد رين، ولوريان ضد ريمس، بينما يلعب تولوز ضد نانت في مواجهة بين بطلي كأس فرنسا في الموسمين الماضيين.

(د ب أ)