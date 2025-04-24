سان جيرمان يسعى لاستعادة الانتصارات أمام نيس.. وصراع ثلاثي على وصافة الدوري الفرنسي

باريس: يتطلع فريق باريس سان جيرمان لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف نيس، الجمعة، على ملعب حديقة الأمراء في افتتاح منافسات الجولة 31 بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتوج الفريق الباريسي باللقب منذ ما يزيد على أسبوعين، قبل ست جولات من انتهاء المسابقة، ولكنه تعادل مع نانت بنتيجة 1 / 1 مساء الثلاثاء الماضي في مباراة مؤجلة من الجولة 29، لتنكسر سلسلة من 10 انتصارات متتالية للعملاق الباريسي الفائز باللقب في آخر أربعة مواسم.

ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء وهو في صدارة الترتيب برصيد 78 نقطة وبسجل خال من الهزائم بعد 24 فوزا و6 تعادلات، وأقوى خطي هجوم ودفاع بتسجيله 83 هدفا مقابل 28 هدفا في شباكه.

ولكن مهمة الفريق، بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي لن تكون سهلة لاعتبارات عديدة، منها انشغال الفريق ذهنيا وبدنيا باللقاء المرتقب بعد أربعة أيام عندما يحل ضيفا على أرسنال الإنكليزي في ملعب الإمارات بذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.

كما أن فريق نيس لا يبقى لقمة سائغة بل يطمع في نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 51 نقطة، ولا تفصله سوى أربع نقاط فقط عن أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني.

وكان نيس بين ستة أندية لم تعرف طعم الخسارة أمام باريس سان جيرمان هذا الموسم، حيث انتهت مباراة الدور الأول بالتعادل 1 / 1 في ملعب أليانز ريفيرا ضمن منافسات الجولة السابعة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتشتعل المنافسة بين ثلاثة أندية على مركز الوصافة الذي يحتله حاليا أولمبيك مارسيليا برصيد 55 نقطة خلفه موناكو 54 نقطة ثم ليل 53 نقطة.

وسيكون موناكو أمام فرصة ثمينة للضغط على منافسيه والقفز على الوصافة مؤقتا عندما يحل ضيفا يوم السبت على لوهافر الجريح الذي يعاني من خسارتين متتاليتين أمام باريس سان جيرمان ورين، ليتراجع للمركز 16 برصيد 27 نقطة، ويبقى مهددا بالهبوط.

وتقام بعد غد السبت مباراتان، حيث يسعى ستراسبورغ سابع الترتيب برصيد 51 نقطة لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين، وذلك عندما يستقبل سانت إيتيان المنتشي بفوز وتعادل في آخر جولتين، رفعا رصيده إلى 27 نقطة في المركز 17، وأنعشا آماله في معركة الهروب من الهبوط.

وفي مواجهة أخرى قوية، يلتقي أولمبيك ليون صاحب المركز السادس برصيد 51 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن ستراسبورغ مع ضيفه رين الساعي لتحسين مركزه حيث يحتل المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

وتختتم منافسات الجولة بخمس مباريات يوم الأحد، حيث يحل ليل ضيفا على أنجيه، ويلعب مارسيليا ضد ضيفه بريست، بينما يلتقي لانس مع أوزير ومونبلييه مع ريمس، ونانت مع تولوز.

(د ب أ)