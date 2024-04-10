سان جيرمان يسقط على ملعبه أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

باريس: سقط باريس سان جيرمان أمام ضيفه برشلونة بنتيجة 2/3 مساء اليوم الأربعاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم برشلونة بهدف في الدقيقة 37 أحرزه لاعبه البرازيلي رافينيا الذي استفاد من خطأ جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان في التعامل مع كرة عرضية للجناح الشاب لامين يامال.

ولكن الفريق الباريسي قلب الطاولة في الشوط الثاني، حيث سجل عثمان ديمبلي هدف التعادل بتسديدة قوية في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة 51 لعب فابيان رويز كرة إلى زميله فيتينيا ليسدد من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس برشلونة،مسجلا الهدف الثاني.

وسجل رافينيا الهدف الثاني له ولفريقه بعد تمريرة من بيدري في الدقيقة 62 ليتعادل برشلونة في النتيجة.ونفذ إلكاي غوندوغان ركلة ركنية قابلها أندرياس كريستسن برأسه في الشباك بالدقيقة 77 بعد لحظات من مشاركته بديلا مسجلا الهدف الثالث .

وقطع برشلونة بهذا الفوز خطوة كبيرة للتأهل للدور قبل النهائي قبل لقاء العودة الذي سيقام الأسبوع المقبل على ملعبه لويس كومبانيس.

(د ب أ)