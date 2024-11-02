سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي بالفوز على عشرة لاعبين من لانس

باريس: واصل باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم انطلاقته المثالية بالفوز 1-صفر على عشرة لاعبين من لانس بفضل هدف مبكر من عثمان ديمبلي اليوم السبت.

وأكمل لانس المباراة منقوصا بعد طرد عبد القادر خوسانوف بعد تدخل عنيف على أشرف حكيمي.

وبعد خسارة مفاجئة لموناكو ثاني الترتيب 1-صفر أمام أنجيه أمس الجمعة، ابتعد باريس بفارق ست نقاط في الصدارة بعدما وصل للنقطة 26 بعد عشر مباريات.

ولدى ليل الثالث 18 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط على لانس السابع.

واستمر الأداء الرائع من برادلي باركولا جناح باريس هذا الموسم بعدما أرسل تمريرة عرضية لزميله ديمبلي الذي وضعها بنجاح في الشباك بالدقيقة الرابعة.

ومع تعرض الفريق الزائر لصدمة مبكرة، كان على باريس سان جيرمان تسجيل المزيد من الأهداف خاصة مع طرد خوسانوف في الدقيقة 59، لكن القرارات السيئة من لاعبي الهجوم حالت دون ذلك.

