سان جيرمان يفوز بثلاثية على أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي

باريس: فاز باريس سان جيرمان على ضيفه أولمبيك ليون بنتيجة 3 / 1 في ختام منافسات الجولة الخامسة عشرة بالدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأحد.

تقدم سان جيرمان بهدف مبكر أحرزه عثمان ديمبلي بعد مرور 8 دقائق، ليسجل الجناح الفرنسي الدولي هدفه السابع في مسابقة الدوري هذا الموسم.

وأضاف لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.

وقلص ليون الفارق بهدف جورجيس ميكاوتادزي في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني أضاف المهاجم البرتغالي جونسالو راموس الهدف الثالث في الدقيقة 88، ليحتفل سان جيرمان بالفوز في آخر مبارياته على ملعبه حديقة الأمراء هذا العام.

وتجاوز باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري كبوة تعادلين متتاليين أمام نانت وأوزير في الجولتين الماضيتين، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في قمة جدول الترتيب.

ويبتعد الفريق الباريسي عن أقرب ملاحقيه بفارق سبع نقاط، حيث يتساوى فريقا أولمبيك مارسيليا وموناكو برصيد 30 نقطة في المركزين الثاني والثالث.

أما أولمبيك ليون فقد تلقى خسارته الأولى في آخر عشر جولات، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الخامس.

(د ب أ)