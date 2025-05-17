سان جيرمان يفوز بثلاثية.. ونيس ينتزع آخر بطاقات دوري الأبطال.. وهبوط سانت إيتيان من الدوري الفرنسي

باريس: أنهى فريق باريس سان جيرمان مشواره في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوز معنوي على ضيفه أوزير بنتيجة 3 / 1 في الجولة 34 والأخيرة، التي أقيمت جميع مبارياتها التسع في توقيت واحد، مساء السبت.

وكان الفريق الباريسي ضمن تتويجه رسميا بلقب الدوري للمرة 13 في تاريخه، معززا رقمه القياسي، وذلك قبل ست جولات من انتهاء المسابقة بالموسم الجاري.

ويرفع هذا الفوز من معنويات الفريق قبل مواجهة ريمس يوم السبت المقبل في نهائي كأس فرنسا، ومواجهة إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدها بأسبوع.

على ملعب حديقة الأمراء، لم يستغل أوزير تقدمه بهدف لاسين سينايوكو في الدقيقة 30، ليرد بي إس جي بثلاثية سجلها خفيتشا كفاراتسخيليا “هدفين” وماركينيوس في الدقائق 59 و67 و88 .

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 84 نقطة في الصدارة، واحتفل بعد اللقاء بمراسم التتويج باللقب وسط جماهيره، بينما تجمد رصيد أوزير عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مواجهات أخرى، ضمن أولمبيك مارسيليا وصافة الترتيب بفوزه على ضيفه رين بنتيجة 4 / 2، لينهي مشواره في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، بينما تجمد رصيد رين عند 41 نقطة في المركز 12 .

أما موناكو فقد تعرض لخسارة ثقيلة خارج ملعبه أمام لانس بنتيجة صفر / 4 .

وزاد رصيد لانس إلى 52 نقطة في المركز الثامن، بينما بقي موناكو في المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

وانتزع رين آخر البطاقات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الدوري الفرنسي بعد فوز كاسح على بريست بنتيجة 6 / صفر.

وأنهى رين مشواره في المركز الرابع برصيد 60 نقطة ليكمل عقد المتأهلين لدوري الأبطال رفقة باريس سان جيرمان ومارسيليا وموناكو.

أما بريست تجمد رصيده عند 50 نقطة في المركز التاسع.

وتفوق نيس بفارق الأهداف عن ليل خامس الترتيب (60 نقطة) ليشارك في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وذلك بعد فوزه على ريمس 2 / 1 .

وتجمد رصيد ريمس عند 33 نقطة ليتراجع للمركز 16 المؤهل لملحق الهبوط حيث سيخوض مواجهة ضد ثالث الترتيب في دوري الدرجة الثانية.

وفي مواجهة أخرى مثيرة فاز لوهافر على ستراسبورج بنتيجة 3 / 2 في الثواني الأخيرة، لينجو رسميا من الهبوط للدرجة الثانية، ويحرم منافسه من مشاركة أوروبية.

رفع لوهافر رصيده إلى 34 نقطة في المركز 15 لينجو رسميا من الهبوط للدرجة الثانية، بينما تجمد رصيد ستراسبورج عند 57 نقطة وتراجع للمركز السابع ليفقد فرصته في المشاركة بدوري المؤتمر الأوروبي رغم تساويه في النقاط مع أولمبيك ليون.

وانتزع أولمبيك ليون المركز السادس بفارق الأهداف بفضل الفوز على أنجيه بنتيجة 2 / صفر، لينتزع بطاقة التأهل لدوري المؤتمر.

أما أنجيه تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز 14 .

كما ضمن نانت البقاء في الدرجة الأولى بعد الفوز 3 / صفر على مونبلييه متذيل الترتيب والهابط فعليا منذ أسابيع قليلة لدوري الدرجة الثانية.

كما هبط الفريق العريق سانت إيتيان الفائز بلقب الدوري الفرنسي 10 مرات مجددا لدوري الدرجة الثانية بعد موسم واحد فقط من صعوده.

خذل سانت إيتيان جماهيره بالسقوط على ملعبه أمام تولوز بنتيجة 2 / 3 .

تجمد رصيد سانت إيتيان عند 30 نقطة في المركز 17 (قبل الأخير) بينما رفع تولوز رصيده إلى 42 نقطة في المركز العاشر.

