باريس سان جيرمان ي يتوج بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بفوز ساحق على إنتر ميلان- (صور)

ميونخ: توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، بعدما لقن منافسه إنتر ميلان درسا قاسيا وهزمه بنتيجة مذلة 5 / صفر في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، مساء السبت.

سجل أهداف باريس، أشرف حكيمي وديزيريه دوي “ثنائية” وخفيتشا كفاراتسخيليا وسيني مايولو في الدقائق 12 و20 و63 و73 و87، لينتزع العملاق الفرنسي لقب النسخة رقم 70 من الكأس الفضية ذات الأذنين.

وعوض باريس سان جيرمان بهذا اللقب خسارته صفر / 1 أمام بايرن ميونخ في نهائي دوري الأبطال عام 2020، ليصبح ثان فريق فرنسي يحقق اللقب بعد غريمه الأزلي، أولمبيك مارسيليا، الذي توج باللقب عام .1993

كما رفع المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لسان جيرمان كأس دوري الأبطال للمرة الثانية في مسيرته بعدما حقق اللقب قبل 10 أعوام عندما أهدى برشلونة الإسباني لقبه الخامس والأخير بالفوز 3 / 1 على يوفنتوس الإيطالي في برلين.

أما إنتر ميلان فقد فرط في فرصة الفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه بعد 3 تتويجات سابقة في 1964 و1965 و2010، وخسر العملاق الإيطالي المباراة النهائية للمرة الرابعة بعد أعوام 1967 و1972 و.2023

أما سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان فقد خرج بموسم صفري بعد خسارة ألقاب الدوري وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي، وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية بعد السقوط بهدف أمام مانشستر سيتي الإنجليزي قبل عامين.

لم يمنح العملاق الفرنسي الفرصة لمنافسه لالتقاط الأنفاس بل باغته بهجوم مبكر في أول ربع ساعة، ولكن يان سومر حارس مرمى إنتر ميلان، كان يقظا في التصدي لتسديدتين من دوي وعثمان ديمبلي في الدقيقتين 10 و.11

وبعد ثوان قليلة، مرر فيتينيا كرة بينية إلى دوي الذي مرر كرة إلى حكيمي، ليسدد النجم المغربي بسهولة في الشباك، ويمنح فريقه التقدم، ولكنه لم يحتفل بالهدف تقديرا لمشاعر جماهير ناديه السابق الذي رحل عنه في صيف 2021.

واصل بي إس جي نشاطه الهجومي، حيث سدد خفيتشا كفاراتسخيليا كرة فوق العارضة بالدقيقة 18، وبعدها بدقيقتين مرر ديمبلي كرة إلى دوي الخالي من الرقابة ليسدد كرة من داخل منطقة الجزاء، غيرت اتجاهها بقدم فيدريكو دي ماركو لاعب إنتر، قبل أن تستقر في شباك زميله سومر.

كانت محاولات إنتر ميلان لتقليص الفارق غير مؤثرة، حيث لعب هاكان تشالهانوجلو ركلة ركنية قابلها زميله فرانشيسكو أتشيربي برأسية فوق العارضة بالدقيقة 23، وتكرر نفس السيناريو بعد ركنية أخرى، قابلها المهاجم الفرنسي ماركوس تورام بجوار القائم في الدقيقة .37

في المقابل، كان باريس الأكثر خطورة ودقة، حيث سدد فابيان رويز كرة أمسكها يان سومر في الدقيقة 28، بينما أضاع ديمبلي فرصة محققة عندما قابل عرضية من دوي، بتسديدة غريبة بعيدا عن المرمى في الدقيقة 44.

وعلى مدار ثلاث دقائق وقت بدل ضائع، سدد دوي كرة بجوار القائم، وتبعه كفاراتسخيليا بتسديدة أخرى بجوار القائم، ومن ركنية نفذها ديمبلي، ارتقى كفاراتسخيليا للكرة بضربة رأس ضعيفة فوق العارضة، لينهي العملاق الباريسي الشوط الأول متقدما في النتيجة بعد تفوق فني كاسح.

تبادل الفريقان المحاولات الهجومية في أول ربع ساعة، حيث أضاع كفاراتسخيليا فرصتين خطيرتين وسدد عثمان ديمبلي بجوار القائم، ورد إنتر بثلاث محاولات لأتشيربي ونيكولو باريلا، لكن دون خطورة كافية على جيانلويجي دوناروما حارس مرمى سان جيرمان.

ولم يستفد إنزاجي من بدلاء إنتر ميلان، نيكولا زاليفسكي ويان بيسيك الذي غادر الملعب بعد نزوله بخمس دقائق بسبب الإصابة أو كارلوس أجوستو أو ماتيو دارميان أو كريستيان أصلاني.

بل أضاع حكيمي فرصة جديدة بتسديدة بجوار القائم في الدقيقة 61، وبعدها بدقيقتين انطلق باريس بهجمة مرتدة بدأها فيتينيا الذي تبادل الكرة مع ديمبلي قبل أن يمرر البرتغالي الكرة إلى دوي ليسدد في الشباك مسجلا الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة .63

غادر ديزيريه دوي الملعب ليشارك مكانه برادلي باركولا الذي كاد أن يسجل هدفا رابعا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مرت فوق العارضة بالدقيقة 70، وبعدها بثلاث دقائق مرر ديمبلي كرة بينية إلى كفاراتسخيليا لينطلق النجم الجورجي بسرعته ويسدد في الشباك مسجلا الهدف الرابع.

ووسط انهيار الفريق الإيطالي، كان دوناروما يقظا في التصدي لفرصة خطيرة أمام ماركوس تورام، ليمنع إنتر ميلان من تسجيل هدف شرفي في الدقيقة 75، وتعامل بسهولة مع تسديدة زاليفسكي في الدقيقة 81 .

وبعدها بثوان، راوغ باركولا دفاع الإنتر ولكنه سدد كرة في الشباك من الخارج، وبعدها سدد كرة بجوار القائم، ليضيع الجناح الفرنسي الواعد فرصتين لتسجيل هدف خامس لفريقه.

لم يهز باركولا الشباك، ولكنه أهدى زميله الشاب سيني مايولو كرة داخل منطقة الجزاء، ليسدد بقوة في الشباك ويحرز الهدف الخامس للعملاق الباريسي، بعد نزوله بدقائق قليلة، وبعدها أطلق الحكم صافرة النهاية دون احتساب وقت بدل ضائع لينهي مواجهة من طرف واحد تقريبا.

(د ب أ)