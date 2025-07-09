سان جيرمان يكتسح ريال مدريد برباعية ويواجه تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية

واشنطن: واصل باريس سان جيرمان الفرنسي حلمه نحو التتويج بلقبه الخامس في عامه الاستثنائي، بعدما صعد لنهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وحقق سان جيرمان انتصارا كاسحا بنتيجة 4 / صفر على ريال مدريد الإسباني، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمسابقة، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وكان سان جيرمان الطرف الأفضل في المباراة من كل الوجوه، وأضاع لاعبوه فرصا بالجملة كانت كفيلة بخروجه فائزا بعدد أوفر من الأهداف، فيما بدا الريال، الذي خاض اللقاء بقيادة نجمه كيليان مبابي، مهاجم فريق العاصمة الفرنسية السابقة، باهتا للغاية، وظهر لاعبوه بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد، ليتلقى الفريق الملكي خسارة مستحقة.

واستغل سان جيرمان الهفوات الدفاعية الساذجة للريال على أفضل وجه، خاصة في الشوط الأول، الذي حسم خلاله اللقاء بشكل عملي، حيث افتتح الإسباني فابيان رويز التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة، بينما أضاف زميله الفرنسي عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة.

وعاد رويز لهزّ الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث لسان جيرمان وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 24، بينما اختتم البديل البرتغالي جونكالو راموس، مهرجان الأهداف الباريسية بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 87.

وبتلك النتيجة، ضرب سان جيرمان موعدا أوروبيا خالصا في المباراة النهائية للمسابقة التي تقام بشكلها الجديد بمشاركة 32 فريقا، يوم الأحد المقبل، ضد تشيلسي الإنكليزي.

وكان تشيلسي اقتنص بطاقة الترشح الأولى للنهائي عقب فوزه المستحق 2 / صفر على فلومينينسي البرازيلي، في لقاء المربع الذهبي الآخر، مساء الثلاثاء.

ويأمل سان جيرمان في التتويج بلقبه الخامس هذا العام، الذي شهد فوزه بالدوري الفرنسي، وكأس رابطة الأندية المحترفة الفرنسية، وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا.

ولم تمرّ المباراة بمرحلة جس النبض، حيث بدأت بهجوم متبادل من كلا الفريقين، وجاءت المبادرة من جانب الريال عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء بواسطة أوريلين تشواميني في الدقيقة الثانية، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج إلى ركنية لم تستغل.

وردّ سان جيرمان بهجمة سريعة في الدقيقة التالية، انتهت بتسديدة من على يسار المنطقة بواسطة خفيتشا كفاراتسخيليا، لكن الكرة ذهبت إلى ركلة مرمى.

وسدد رويز قذيفة من خارج المنطقة في الدقيقة الرابعة، لكن البلجيكي تيبو كورتوا تصدى للكرة بصعوبة بالغة، قبل أن يقف حارس مرمى ريال مدريد حائلا دون تلقي هدف مؤكد بعدما تصدى لتسديدة من ديمبلي الذي تلقى تمريرة عرضية زاحفة من الجانب الأيمن، وهو في وضع انفراد بالمرمى.

ولم تمرّ سوى دقيقة واحدة، حتى سدد مبابي تمريرة من داخل المنطقة، لكنها ذهبت ضعيفة في أحضان الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى سان جيرمان.

وجاءت الدقيقة السادسة لتمنح السعادة لجماهير سان جيرمان، بعدما أحرز رويز الهدف الأول للفريق الفرنسي، حيث تابع تمريرة عرضية لم يتمكن راؤول أسينسيو من إبعادها بشكل صحيح، لتصل الكرة إلى ديمبلي، الذي حاول مراوغة كورتوا، لكن سقط داخل المنطقة، إثر التحامه مع حارس الريال، وتصل إلى رويز، الذي لم يجد صعوبة في تسديد الكرة إلى داخل الشباك.

وحاول الريال إدراك التعادل سريعا، وأرسل فينيسيوس جونيور تمريرة عرضية من الجهة اليمنى في الدقيقة السابعة، لكن الكرة مرت من الجميع إلى خارج الملعب.

وتواصلت هفوات الريال الدفاعية، لتمنح سان جيرمان الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة عبر ديمبلي، حيث استغل فشل أنطونيو روديغير، مدافع الريال، في تمرير الكرة، ليستخلصها منه وينفرد بالمرمى ويتوغل بها حتى وصل لمنطقة الجزاء، قبل أن يسدد بقدمه اليسرى، واضعا الكرة على يمين كورتوا لتحتضن الشباك.

وواصل سان جيرمان محاولاته الهجومية من أجل تعزيز النتيجة، وسدد أشرف حكيمي من خارج المنطقة في الدقيقة 19، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن، بينما قاد مبابي هجمة عنترية للريال في الدقيقة 22، حيث انطلق بالكرة من الجانب الأيسر وسدد من داخل المنطقة، غير أن الكرة ارتطمت في الدفاع ووصلت سهلة ليد دوناروما.

ولم تمرّ سوى دقيقتين، حتى أضاف رويز الهدف الثالث لسان جيرمان، فمن هجمة مرتدة سريعة شهدت مجموعة من التمريرات المتقنة، وصلت الكرة إلى حكيمي، الذي انطلق من الطرف الأيمن، قبل أن يرسل تمريرة زاحفة إلى رويز، الذي سدد في حراسة الدفاع، واضعا الكرة على يسار كورتوا، الذي اكتفى بالنظر لها وهي تعانق شباكه.

وكاد ديسير دوي أن يمنح سان جيرمان هدفا رابعا في الدقيقة 36، حيث تلقى تمريرة أمامية لينفرد بالمرمى في ظل استمرار سوء تمركز لاعبي الريال، لكن الكرة طالت منه لتصل إلى كورتوا، الذي خرج من مرماه لملاقاته.

وأضاع كفاراتسخيليا فرصة أخرى لسان جيرمان في الدقيقة 40، حيث سدد من على يسار المنطقة، لكن الكرة ذهبت بمحاذاة القائم الأيسر، بينما سدد نونو مينديز من داخل المنطقة من متابعة لركنية نفذها فيتور فيتينا في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع، لكن كورتوا تصدى للكرة، قبل أن يرسل ديمبلي تمريرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة التالية، أبعدها كورتوا بصعوبة بالغة بأطراف أصابعه لركنية، أطلق بعدها حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول.

وواصل سان جيرمان نشاطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني، وسدد دوي هدفا في الدقيقة 47، لكن سرعان ما ألغاه حكم اللقاء بداعي وقوع ديمبلي، في مصيدة التسلل قبل أن يرسل الكرة إليه.

في المقابل، شنّ الريال هجمة منظمة في الدقيقة 52، انتهت بتسديدة غير متقنة من مبابي، الذي أطاح بالكرة بعيدة عن المرمى، ليرد كفاراتسخيليا بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 56، ذهبت لركلة مرمى.

وسرّع الريال إيقاعه في محاولة لإعادة تنظيم صفوفه مجددا، وسدد جود بيلينغهام من خارج المنطقة في الدقيقة 63، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع، بينما سدد برادلي باركولا من على يسار المنطقة في الدقيقة 69، كان لها كورتوا بالمرصاد.

ومرر حكيمي كرة بينية إلى جونكالو راموس، الذي سدد مباشرة من داخل المنطقة في الدقيقة 72 ذهبت إلى ركلة مرمى، بينما أطلق فيديريكو فالفيردي قذيفة من على حدود المنطقة في الدقيقة 73، ارتطمت في دفاع سان جيرمان لتذهب إلى ركنية لم تسفر عن شيء.

وهدأ إيقاع المباراة نسبيا، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب، قبل أن يسدد إيدير ميليتاو ضربة رأس من متابعة لركنية نفذها لوكا مودريتش، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 84، بينما سدد اللاعب نفسه كرة أخرى، كان لها دوناروما بالمرصاد في الدقيقة 86.

ولم تمرّ سوى دقيقة واحدة، حتى أضاف راموس الهدف الرابع لسان جيرمان، فمن هجمة مرتدة تلقى باركولا تمريرة عرضية من الجانب الأيمن، ليراوغ الدفاع بمهارة، ويرسل الكرة للاعب البرتغالي، الذي استدار وسدد دون مضايقة من أحد، لتذهب صاروخية على يمين كورتوا وتعانق الشباك.

واحتفل راموس على طريقة مواطنه الراحل ديوغو غوتا، نجم ليفربول الإنكليزي، قبل أن يطلق حكم اللقاء صافرة النهاية، معلنا فوزا كبيرا لسان جيرمان على ريال مدريد.

(د ب أ)