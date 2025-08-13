سان جيرمان ينال لقب كأس السوبر الأوروبية بفوزه على توتنهام بركلات الترجيح

أوديني- إيطاليا: نال باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا لقبه الأول في كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم بفوزه 4-3 بركلات الترجيح على توتنهام هوتسبير في المباراة التي أقيمت في مدينة أوديني الإيطالية اليوم الأربعاء وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل 2-2.

تقدم توتنهام، بطل الدوري الأوروبي، في الدقيقة 39 عبر نيكي فان دي فين إثر متابعته لكرة مرتدة من العارضة بعد تصدي الحارس لتسديدة جواو بالينيا المعار من بايرن ميونيخ الألماني.

وأضاف الأرجنتيني كريستيان روميرو، الذي نال شارة القيادة قبل ساعات من اللقاء بعد رحيل القائد سون هيونج-مين، الهدف الثاني إثر ضربة رأس من ركلة حرة نفذها بيدرو بورو.

وقلص سان جيرمان الفارق في الدقيقة 85 بواسطة الكوري الجنوبي لي كانغ-إن بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس جويلمو فيكاريو.

وأضاف البرتغالي جونسالو راموس هدف التعادل لسان جيرمان في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من عثمان ديمبلي.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح مباشرة ليفوز سان جيرمان بعد أن أضاع ركلة واحدة مقابل إضاعة توتنهام لركلتين.

وعلى استاد فريولي، نزل لاعبو الفريقين لأرض الملعب واصطفوا أمام لافتة الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) وضعت أمام اللاعبين “أوقفوا قتل الأطفال …أوقفوا قتل المدنيين” في إشارة لضحايا الصراع الدائر في غزة.

وكانت أولى الهجمات الخطيرة في الدقيقة 23 عبر ريتشارليسون الذي استخلص الكرة إثر خطأ دفاعي وسدد بقوة من على حدود منطقة الجزاء لكن الفرنسي لوكاس شيفالييه، المنضم حديثا لسان جيرمان، تصدى لها بصعوبة.

وكاد محمد قدوس أن يضيف الهدف الثاني لتوتنهام، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لكن العارضة تصدت لمحاولته.

وهدد كيفن دانسو مرمى سان جيرمان بضربة رأس ذهبت بجوار القائم في مستهل الشوط الثاني.

وتسلل التوتر إلى بعض لاعبي سان جيرمان بعد الهدف الثاني لتوتنهام وحصل كل من برادلي باركولا ووليام باتشو على إنذار في الدقيقتين 56 و58 بداعي الخشونة.

(رويترز)