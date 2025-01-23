سان جيرمان ينتفض ليفوز 4-2 على سيتي في دوري أبطال أوروبا

باريس: حوّل باريس سان جيرمان تأخره بهدفين إلى فوز مفاجئ بنتيجة 4-2 على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء، ليظل موقف الفريق الإنكليزي من التقدم في البطولة الأوروبية الأعرق في محل شك.

وسجل عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا وجواو نيفيز وجونسالو راموس من باريس سان جيرمان ليقلب المباراة رأسا على عقب بعدما تقدم سيتي 2-صفر.

وقال لويس إنريكي مدرب سان جيرمان “ثقة الفريق لا تتزعزع. فريقي لا يستسلم أبدا حتى الثانية الأخيرة وفعلنا ذلك مرارا وتكرارا”.

وسجّل البديل جاك غريليش وإرلينغ هالاند هدفين في الدقيقتين 50 و53 ليتقدم سيتي 2-صفر، لكن الجماهير التي تحدت الأمطار الغزيرة في بارك دي برينس حظيت بعودة رائعة.

وسجل دمبيلي الهدف الأول في الدقيقة 56 بعد تمريرة عرضية من باركولا الذي أدرك التعادل لصاحب الأرض بعدها بأربع دقائق بعدما تابع تسديدة مرتدة.

وسيطر سان جيرمان على الكرة في نصف ملعب سيتي، وأحرز نيفيز هدف التقدم في الدقيقة 78 بعدما فشل دفاع الفريق الزائر في إبعاد ركلة حرة نفذها فيتينيا ليسجل لاعب البرتغال من ضربة رأس.

وعزز راموس تقدم سان جيرمان بهدف في الوقت بدل الضائع احتسب بعد مراجعة حكم الفيديو.

وأبلغ المحبط بيب غوارديولا مدرب سيتي شبكة (تي.إن.تي) سبورتس “للحفاظ على النتيجة عليك السيطرة على الكرة. لم نستطع فعل ذلك”.

وتقدم باريس سان جيرمان إلى المركز 22 في ترتيب مرحلة الدوري، بينما تراجع سيتي، الذي فاز باللقب عام 2023 لكنه فاز مرتين فقط في سبع مباريات حتى الآن، إلى المركز 25، متأخرا بمركز واحد عن المراكز المؤهلة لخوض الدور الفاصل للتقدم لدور الستة عشر.

لا غنى عن الفوز لسيتي

سيكون سيتي في وضع حرج عندما يستضيف كلوب بروغ يوم 29 يناير/ كانون الثاني.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور 16، بينما تتنافس الفرق الستة عشر التالية في جولة فاصلة من مباراتين لضمان التقدم في البطولة.

وقال غوارديولا “نتقبل الخسارة لأن الفريق الأفضل فاز. لدينا فرصة أخيرة (للتأهل) عندما نستضيف كلوب بروغ”.

وأضاف عن احتمالية وداع سيتي للبطولة من مرحلة الدوري “ربما يحدث ذلك. سنرى. إذا لم نفز (على بروغ) فإننا لا نستحق ذلك (التأهل)”.

وكان سان جيرمان الطرف الأفضل في أغلب فترات المباراة، وظن أنه تقدم بهدف أشرف حكيمي قرب نهاية الشوط الأول لكنه لم يحتسب بداعي التسلل.

وبدا أن صحوة سيتي بعد أسابيع من التراجع ستستمر عندما تابع غريليش كرة مرتدة بعد تسديدة برناندو سيلفا، قبل أن يضاعف هالاند النتيجة بعدما أبدلت تمريرة غريليش العرضية اتجاهها لتصل نحو المهاجم النرويجي الذي وضعها في الشباك من مدى قريب.

لكن سان جيرمان نجح بعد ذلك في سحق بطل إنكلترا، الذي أهدر تقدمه بفارق بثلاثة أهداف أمام فينوورد ليتعادل 3-3 في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وسيتوجه لمواجهة شتوتغارت في مباراته الأخيرة في مرحلة الدوري.

ولم يجد غريليش إجابة حول تراجع سيتي.

وأبلغ لاعب الوسط شبكة (تي.إن.تي) سبورتس “لا أعلم. عادة في هذه اللحظات نكون في حالة جيدة جدا. من الواضح أن هذا حدث عدة مرات هذا الموسم… لم نتمكن من السيطرة على المباراة.

“كما قلت، إنه أمر غريب لأنه في كل المواسم السابقة كنا نكون جيدين في هذه اللحظات بالتحكم في المباراة”.

(رويترز)