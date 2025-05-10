سان جيرمان يهزم مونبلييه 4-1 ومرسيليا وموناكو يتأهلان لدوري الأبطال

باريس: أراح باريس سان جيرمان أغلب لاعبيه الذين حسموا التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل أيام، لكنه الفريق حقق فوزا مقنعا 4-1 على مضيفه مونبلييه اليوم السبت في الجولة قبل الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، مستفيدا من ثلاثية سجلها جونسالو راموس.

وحقق أولمبيك مرسيليا وموناكو الفوز اليوم أيضا ليحسما مشاركتهما في دوري الأبطال الموسم المقبل، بينما ستُحسم مقاعد المشاركة الأوروبية المتبقية عبر الجولة الأخيرة من الدوري يوم السبت المقبل.

وكان سان جيرمان قد حسم الحفاظ على لقب الدوري في الشهر الماضي، وفي ظل استعداده لنهائي كأس فرنسا ونهائي دوري الأبطال أمام إنتر ميلان في وقت لاحق من الشهر الجاري، قرر المدرب لويس إنريكي الدفع بتشكيلة من الصف الثاني ودفع بلاعبين اثنين فقط ممن شاركوا ضمن التشكيلة الأساسية في الفوز على أرسنال يوم الأربعاء في إياب قبل نهائي دوري الأبطال.

ورغم ذلك، استعرض الفريق قوته أمام مونبلييه، الذي تأكد هبوطه بالفعل، وسجل جونسالو راموس ثلاثة أهداف، جاء أحدهم من ركلة جزاء، بعد أن افتتح زميله الشاب سيني مايولو التسجيل قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

ورفع سان جيرمان رصيده في الصدارة إلى 81 نقطة.

وانتظر مرسيليا حتى الدقائق الأخيرة ليحسم فوزه 3-1 على لوهافر ويرفع رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني كما ضمن موناكو المركز الثالث والتأهل لدوري الأبطال بعدما رفع رصيده إلى 61 نقطة بفوزه 2-صفر على ضيفه أولمبيك ليون، وقد جاء هدفا المباراة في الشوط الثاني عن طريق تاكومي مينامينو ودينيس زكريا.

وتقدم مرسيليا على لوهافر بهدف سجله أمين جويري في الدقيقة 53، لكن عيسى سوماري تعادل للوهافر بعد توقف دام 15 دقيقة في الشوط الثاني عندما اصطحب الحكم الفريقين إلى غرف تبديل الملابس بسبب ارتباك في المدرجات.

وسجل ميسون جرينوود هدفه 19 هذا الموسم في الدقيقة 86 ليعيد مرسيليا إلى المقدمة وأضاف جويري الهدف الثالث للفريق في الوقت بدل الضائع.

وبات لوهافر يواجه خطر الهبوط يوم السبت المقبل عندما تقام جميع المباريات التسع للجولة الأخيرة في نفس التوقيت.

ولا يزال الصراع قائما على المركز الرابع المؤهل لتصفيات دوري الأبطال، إذ تجمد رصيد كل من نيس وليل وستراسبورغ عند 57 نقطة بعد خسارتهم جميعا خارج ملاعبهم اليوم.

وفاز ستاد رين 2-صفر على نيس، بينما خسر ليل 2-صفر أمام بريست وخسر ستراسبورغ 2-1 أمام أنجيه الذي ضمن البقاء في الدوري بهذا الفوز.

وحافظ سانت ايتيين على آماله في تجنب الهبوط بفوزه 2-صفر خارج ملعبه على ستاد رانس.

(رويترز)