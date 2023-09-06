سياسة | دولي

سايت إنتليجنس: جماعة تابعة للقاعدة تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على قوات في بوركينا فاسو

منذ 34 دقيقة

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القاهرة:  أفاد موقع سايت إنتليغنس غروب بأن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة أعلنت يوم الأربعاء مسؤوليتها عن هجوم استهدف قوات في إقليم ياتينجا ببوركينا فاسو أسفر عن مقتل أكثر من 50.

وقال الجيش في بوركينا فاسو يوم الثلاثاء إن 17 جنديا و36 مقاتلا متطوعا قتلوا في اشتباكات عنيفة مع مسلحين في شمال البلاد، في أسوأ هجوم منذ أشهر في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي تكابد نشاطا لمسلحين متشددين منذ سنوات.

وتخوض البلاد قتالا مع جماعات مسلحة يرتبط بعضها بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في المناطق الصحراوية بشمالها منذ 2015.

وتزايدت حدة الهجمات هذا العام مما جعل من البلاد مركزا لحركة عنيفة اجتاحت أيضا مالي والنيجر اللتين تعانيان من الفقر، مما أسفر عن مقتل الآلاف وأجبر الملايين على النزوح.

(رويترز)

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