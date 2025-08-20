سببت خسائر كبيرة.. حرائق الغابات تتمدد في 5 دول عربية 

إسطنبول: تواصل الحرائق توسعها في 5 دول عربية هي:العراق والجزائر ولبنان وسوريا والمغرب، متسببة بخسائر طالت مساحات كبيرة من الغابات والأشجار ومصرع شخصين في محافظة عراقية.

العراق

مساء الأحد اندلع حريق ضخم في غابات محافظة حلبجة بإقليم كردستان شمال العراق، أدى إلى خسارة مئات الهكتارات من الأراضي وأضرار جسيمة بالحشائش ومراعي ست قرى في المنطقة، بحسب وسائل إعلام محلية الأربعاء.

كما تسبب الحريق بنفوق عشرات من الحيوانات والطيور، وبإجبار النحالين ومربي المواشي المحليون على ترك أماكنهم، وفق المصادر.

ومساء الأحد اندلع حريق ضخم في حدود ثلاث قرى بمنطقة جبلية في محافظة حلبجة بالإقليم، وامتد لينتشر في ست قرى بالمنطقة، وتدخل عشرات عناصر الدفاع المدني على مدار الساعة للسيطرة على الحرائق، وفق المصادر ذاتها.

وقال العميد عابدين عبدالرحمن، مدير الدفاع المدني في حلبجة الأربعاء، في تصريحات لوسائل إعلام إن الحرائق “طالت مساحات كبيرة من الغابات، وإن الرياح الشديدة أعاقت جهود الإطفاء رغم وصول تعزيزات إطفائية لموقع الحرائق.

وأضاف أن الحرائق “طالت أكثر من 5 آلاف دونم (الدونم = 2500 متر مربع في العراق) من الغابات والبساتين ودمرت المزارع في حدود 6 قرى، بالإضافة إلى مصرع اثنين من أبناء المحافظة.

وأشار عبدالرحمن إلى أنه “بعد جهود كبيرة تمت السيطرة على الحريق”، مضيفا: “نحن نتابع المنطقة بشكل دقيق لكي لا تحدث حوادث مماثلة مرة أخرى”.

وأكدت نوخشة ناصح، محافظ حلبجة في مؤتمر صحافي الأربعاء، أن النيران “ألحقت الضرر بنحو 5000 دونم من الأراضي الزراعية”، معزية تأخير السيطرة عليها، إلى “عدم توفر المعدات المطلوبة في الإطفاء، وطبيعة المنطقة الجغرافية، إلى جانب قسوة المناخ”.

الجزائر

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، الأربعاء، نشوب 18 حريقا في أدغال وغابات العديد من ولايات الوطن منها 7 حرائق بغابات وأدغال ولاية بجاية شرق البلاد، حيث تم إخماد 10 حرائق نهائيا، ولا تزال عمليات إخماد 4 حرائق متواصلة، و4 أخرى تتواجد تحت الحراسة، وفق ما نقلته صحيفة “النهار”.

وقالت الحماية المدنية في بيان الثلاثاء، إن وحداتها تدخلت بدعم بري وجوي في عدة بؤر حرائق طالت الغابات والأدغال والأحراش في بجاية، بينها حريق غابة بمنطقة تاوريرت اغيل في بلدية أدكار.

وأعلنت وزارة الدفاع في بيان الثلاثاء، أن القيادة العليا للجيش سخرت عدة طائرات تابعة للقوات الجوية لدعم جهود إطفاء الحرائق التي اندلعت في منطقة تاوريرت آغيل ببلدية أدكار بولاية بجاية.

ومنذ أسابيع تعيش الجزائر على وقع حرائق غابات خصوصا وسط وشرق البلاد، لكنها أقل حدة من تلك التي سجلت في الأعوام الأخيرة وخاصة 2021 و2022 و2023، وخلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى وخسائر مادية كبيرة.

وخصصت السلطات الجزائرية أسطولا من 15 طائرة إخماد حرائق ومروحيات وعتاد بري، كما منعت التخييم وحفلات الشواء في الغابات حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، للحد من الحرائق.

لبنان

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان الأربعاء، بأن عناصرها “نفذوا 102 مهمة في الـ24 ساعة الماضية، وكان من بينها 74 مهمة إخماد حرائق طالت أعشابا وأحراجا وأشجارا مثمرة ومنازل ونفايات”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

سوريا

أعلن الدفاع المدني السوري في تدوينة على منصة شركة “إكس”، إخماد حريق حراجي في غابات الكرت قرب بلدة سلمى في ريف اللاذقية الشمالي، الثلاثاء.

ولفت إلى أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق ومنع انتشاره وسط صعوبات بسبب اشتداد سرعة الرياح، وطبيعة المنطقة صعبة التضاريس، مشيرا إلى عملها على “رصد ومراقبة المكان لمنع تجدد أي اندلاع جديد للنيران بسبب اشتداد سرعة الرياح”.

والأسبوع الماضي، أخمد الدفاع المدني السوري 10 حرائق غابات في 4 محافظات، إثر ارتفاع درجات الحرارة وفق إعلام محلي.

ومع دخول فصل الصيف، شهدت العديد من المحافظات السورية لا سيما اللاذقية حرائق حرجية جراء ارتفاع درجات الحرارة، زادت من حدتها وصعوبة إخمادها كثافة الأشجار وسرعة الرياح والجفاف.

وفي يوليو/ تموز اندلعت حرائق غابات بجبال اللاذقية استمرت 12 يوما ودمرت أكثر من 16 ألف هكتار من الغابات الحراجية، منها 2200 هكتار من الأراضي الزراعية، وأضرت بـ45 قرية، بينما بلغ عدد العائلات المتضررة نحو 1200 عائلة، وفق تقديرات رسمية.

المغرب

وفي المغرب اندلع حريق في غابة بإقليم تاونات شمال البلاد الاثنين، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأعلن مسؤول بالوكالة المغربية للمياه والغابات، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن حريقا اندلع بغابة “دوار الغرارسة” بإقليم تاونات.

وذكرت “القناة الثانية” المغربية أن النيران اشتعلت في حقول فلاحين بـ”دوار بني قرة” بإقليم تاونات، دون تسجيل خسائر في الأرواح.

وأوضحت أن “الحريق استنفر فرق الإطفاء، ومتطوعين من أبناء المنطقة، والسلطة المحلية وعناصر الدرك، الذين تضافرت جهودهم لإخماده”.

والسبت، حذرت الوكالة المغربية للمياه والغابات سكان المناطق المجاورة للغابات في عدة أقاليم شمال وشرق البلاد من اندلاع حرائق بدءا من الأحد وحتى الأربعاء المقبل، بعد توقعات بموجة حر تصل إلى 46 درجة.

وقدرت السلطات عدد الحرائق المسجلة خلال عام 2024 بنحو 382 حريقا أتت على نحو 874 هكتارا من الغابات، بانخفاض 82 بالمئة مقارنة بعام 2023.

وتغطي الغابات حوالي 12 بالمئة من مساحة المغرب الذي يشهد سنويا حرائق تتفاوت شدتها باختلاف الظروف المناخية والسلوك البشري.

وتكثر في الصيف حرائق عديدة في مختلف أنحاء العالم، ويطول بعضها دولا عربية.

