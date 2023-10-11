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سبعة شهداء في قصف استهدف منزلا غرب خان يونس جنوب غزة

منذ دقيقة واحدة

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غزة: استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، الليلة، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في “بلوك ج” غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن سبعة شهداء وعدة مصابين وصلوا إلى مستشفى ناصر الطبي نتيجة قصف منزل الشهيد أحمد أبو الريش غرب خان يونس، مؤكدة أن عدد الشهداء مرشح للزيادة حيث لم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشال كافة الشهداء والجرحى من تحت الأنقاض، وبسبب الكثافة السكانية في المنطقة.

يذكر أن الشهيد أحمد أبو الريش، والذي كان قائداً في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) تعرض للاغتيال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 1993، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما تشن طائرات الاحتلال الآن عدة غارات على أماكن متفرقة من القطاع.

(وكالات)

ا الجريح علاء الكفارنة، الذي نجا من الغارات الإسرائيلية لكنه فقد زوجته الحامل والعديد من أفراد عائلته الكبيرة في الغارات يجلس في مستشفى بغزة

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