سبعة قتلى بقصف روسي على لفيف في غرب أوكرانيا.. وموسكو تحذر- (صور وفيديوهات)

كييف- موسكو: قتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال وأصيب أكثر من 30 بجروح في ضربات روسية استهدفت خلال ليل الثلاثاء الأربعاء مدينة لفيف في غرب أوكرانيا، وفق حصيلة جديدة أوردها وزير الداخلية إيغور كليمنكو.

ويأتي ذلك غداة من هجوم صاروخي روسي استهدف مدينة بولتافا وسط أوكرانيا، أدى إلى مقتل 51 شخصا وإصابة 271 آخرين بجروح، بحسب حصيلة رسمية أعلنت الثلاثاء، وأكد مسؤولون أنها قابلة للارتفاع في ظل مخاوف بأن يكون بعض الضحايا تحت الأنقاض.

وأوضح كليمنكو عبر تلغرام أن “الحصيلة الإجمالية هي مقتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال” في لفيف.

Russians using their fastest, most accurate missiles to target the residential, historical center of Lviv.

Just massacres now, while Ukraine continues to abide by "allies" demands that Russia's launchers are protected. pic.twitter.com/M3BT2q41kP

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) September 4, 2024