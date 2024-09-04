سبعة قتلى بقصف روسي على لفيف في غرب أوكرانيا.. وموسكو تحذر- (صور وفيديوهات)

كييف- موسكو: قتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال وأصيب أكثر من 30 بجروح في ضربات روسية استهدفت خلال ليل الثلاثاء الأربعاء مدينة لفيف في غرب أوكرانيا، وفق حصيلة جديدة أوردها وزير الداخلية إيغور كليمنكو.

ويأتي ذلك غداة من هجوم صاروخي روسي استهدف مدينة بولتافا وسط أوكرانيا، أدى إلى مقتل 51 شخصا وإصابة 271 آخرين بجروح، بحسب حصيلة رسمية أعلنت الثلاثاء، وأكد مسؤولون أنها قابلة للارتفاع في ظل مخاوف بأن يكون بعض الضحايا تحت الأنقاض.

وأوضح كليمنكو عبر تلغرام أن “الحصيلة الإجمالية هي مقتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال” في لفيف.

Russians using their fastest, most accurate missiles to target the residential, historical center of Lviv. Just massacres now, while Ukraine continues to abide by "allies" demands that Russia's launchers are protected. pic.twitter.com/M3BT2q41kP — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) September 4, 2024

من جهته، دان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “ضربات إرهابية روسية”، مجددا دعوة حلفائه الغربيين إلى زيادة دعمهم العسكري لأوكرانيا في مجال أنظمة الدفاع الجوي.

ودوت صفارات الانذار اعتبارا من فجر الأربعاء في لفيف، قبل سقوط الصواريخ الروسية على المدينة الواقعة على نحو ألف كيلومتر من خطوط الجبهة.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن روسيا أطلقت خلال الليل 13 صاروخا و29 مسيّرة مفخخة، مشيرة الى أنها تمكنت من اعتراض سبعة صواريخ و22 طائرة.

Furchtbare Nacht in Lviv, 7 Tote, 2 davon Kinder. Raketen trafen medizinische Einrichtungen, Schule und Wohnhäuser. Wir haben keine Wahl, also aufstehen, Scherben sammeln, weitermachen. Wir sind in diesem Krieg alleine. pic.twitter.com/BldTewC2Ub — Yuliya Seidel (@JuliaSeidel17) September 4, 2024

وبقيت لفيف إلى حد كبير في منأى عن الحرب التي اندلعت مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022. لكن البنى التحتية للطاقة في لفيف ومحيطها تعرضت لأضرار جراء ضربات عدة منذ بدء الحرب. كما استهدفت المدينة بضربات دامية باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ.

My beautiful Lviv 😪 Its historic centre is in ruins; if russia can't enslave us, it will seek to destroy us, we are 1000km from the front lines, and even we are NOT safe, please America, we are all begging you please just allow us to destroy the bomber planes. #UNTIEUKRAINE pic.twitter.com/sSuMOQPZNc — Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) September 4, 2024

وكانت السلطات المحلية أعلنت في 26 آب/ أغسطس أن روسيا هاجمت منشآت للطاقة في لفيف، ما تسبّب بانقطاع جزئي للتيار الكهربائي في المدينة ومنطقتها.

من جانبها، حذرت وزارة الخارجية الروسية الغرب وأوكرانيا الأربعاء من أن موسكو سترد بشكل فوري ومؤلم للغاية في حال شنت أوكرانيا هجمات بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية إن الرد سيكون “مؤلما للغاية”.

(وكالات)