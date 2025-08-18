سبعة قتلى على الأقل بإطلاق نار في الإكوادور- (فيديو)

بوغوتا: قتل سبعة أشخاص على الأقل في إطلاق نار في قاعة للبلياردو في الإكوادور، بحسب ما أفادت الشرطة الأحد، في أحدث هجوم من نوعه في ظل تصاعد عنف العصابات.

وأفادت الشرطة بأن “سبعة أشخاص قتلوا جراء طلقات نارية” في القاعة الواقعة في حي يعرف بالحياة الليلية النشطة في مدينة سانتو دومينغو، على مسافة 150 كيلومترا غرب العاصمة كيتو.

وقالت الكولونيل بياتريس بينافيدس في مؤتمر صحافي “نجري عمليات بحث (…) لتحديد هوية مرتكبي هذا العمل العنيف”، مضيفة أنه تم ضبط أسلحة في موقع إطلاق النار.

ووفقا للتحقيقات الأولية، استهدف الاعتداء زعيم عصابة محلية يلقب بـ”راستا” خلال وجوده داخل قاعة البلياردو وكان من بين الضحايا.

وأظهرت مقاطع فيديو تمّ تداولها على الانترنت وقيل إنها ملتقطة من كاميرات المراقبة في المكان، عددا من المسلحين الذين وضعوا أقنعة سوداء، يطلقون النار على رجلين كانا يقفان عند مدخل قاعة البلياردو، ما دفع العديد من المارّة إلى الركض هربا.

بعد ذلك، دخل المسلحون إلى القاعة وواصلوا إطلاق النار، وفرّوا من المكان قبل وصول سيارات الشرطة.

En Santo Domingo, 7 personas fueron asesinadas de forma despiadada en la avenida Abraham Calazacón. Ninguno de ellos tenían antecedentes penales, según información preliminar. El “Nuevo Ecuador” de Daniel Noboa es un infierno. ¡Nadie está a salvo! El “sálvese quien pueda”, de… pic.twitter.com/AuxtcVsRJp — Daniel Granja (@DanielGranjaEc) August 17, 2025

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحة الفيديوهات بشكل مستقل.

وكان تسعة أشخاص على الأقل قتلوا في تموز/ يوليو جراء إطلاق نار في قاعة للبلياردو أيضا في مدينة بلاياس.

والأحد الماضي، قتل ثمانية أشخاص بعدما أطلقت مجموعة من المسلحين النار أمام ملهى ليلي في منطقة ريفية بجنوب غرب البلاد.

وبعدما كانت من أكثر الدول الآمنة في أمريكا اللاتينية، باتت الاكوادور من البلدان التي تسجلّ أعلى مستويات عنف في المنطقة وبلغ معدّل جرائم القتل فيها 38 لكلّ 100 ألف نسمة سنة 2024.

وباتت البلاد في الأعوام الأخيرة مسرحا لاشتباكات عنيفة على صلة بالاتجار بالمخدّرات بحكم موقعها الجغرافي بين كولومبيا والبيرو، أكبر منتجين للكوكايين في العالم، ومرافئها الاستراتيجية على المحيط الهادئ.

(أ ف ب)