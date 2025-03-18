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سبعة قتلى في تحطم طائرة صغيرة أثناء إقلاعها في هندوراس- (صور وفيديو)

18 - مارس - 2025

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تيغوسيغالبا: لقي سبعة أشخاص على الأقلّ مصرعهم إثر سقوط طائرة صغيرة في البحر أثناء إقلاعها من جزيرة رواتان في هندوراس وعلى متنها 18 شخصا، بحسب ما أعلنت فرق الإطفاء.

وقال الميجور ويلمر غيريرو المسؤول في إدارة الإطفاء للصحافيين “لقد تمّ إنقاذ عشرة أشخاص، وتلقّينا للتوّ معلومات من المستشفى تفيد بمصرع ستة أشخاص”.

وأضاف أنّه تمّ لاحقا “العثور على جثة” عائمة في البحر حيث سقطت الطائرة.

والطائرة التابعة لشركة لانشا كانت تقوم برحلة بين الجزيرة الواقعة شمالي هندوراس والبرّ الرئيسي للدولة الكاريبية.

من ناحيته قال المسؤول في الطيران المدني كارلوس باديلا إنّ الطائرة وهي من طراز “جت ستريم 41” بريطانية الصنع انحرفت بقوة إلى اليمين أثناء إقلاعها وسقطت في البحر، مرجّحا أن يكون سبب الحادث عطلا ميكانيكيا.

وإثر الكارثة أعلنت رئيسة هندوراس شيومارا كاسترو أنّها “فعّلت على الفور فريق لجنة العمليات الطارئة، الذي يتكون من القوات المسلحة وفرق الإطفاء ومؤسسات أخرى، لمساعدة ضحايا الحادث”.

(أ ف ب)

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