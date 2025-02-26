سبعة كواكب تزين السماء في نهاية فبراير

نيويورك: تزين سبعة كواكب السماء في نهاية شهر فبراير/ شباط في ظاهرة تعرف باسم “الموكب الكوكبي”، رغم أن بعضها سيكون من الصعب رؤيته بالعين المجردة.

وتحدث هذه الظاهرة الفلكية عندما تظهر عدة كواكب وكأنها تصطف معا في السماء الليلية في وقت واحد. وعلى الرغم من أنها لا تكون في خط مستقيم تماما، إلا أنها تكون قريبة من بعضها على جانب واحد من الشمس.

ويعتبر هذا الاصطفاف الفلكي أمرا شائعا نسبيا، إذ يمكن أن يحدث مرة واحدة على الأقل كل عام، اعتمادا على عدد الكواكب المشاهدة. ووفقا لوكالة ناسا، فإن موكبا يضم أربعة أو خمسة كواكب مرئية للعين المجردة يحدث كل بضع سنوات.

وكانت ظاهرة مشابهة قد حدثت في يونيو/حزيران الماضي، لكن لم يكن بالإمكان رؤية سوى كوكبين دون معدات خاصة. كما شوهد موكب مكون من ستة كواكب في يناير/ كانون الثاني، حيث كانت أربعة منها مرئية بالعين المجردة، والآن ينضم عطارد الباهت إلى هذا التجمع.

وخلال هذا الشهر، يمكن رؤية الزهرة والمريخ والمشتري بالعين المجردة، بينما سيكون من الصعب رصد زحل وعطارد لقربهما من الأفق. أما أورانوس ونبتون فيمكن مشاهدتهما باستخدام المناظير والتلسكوبات.

ومع حلول فصل الربيع، ستبدأ الكواكب في مغادرة المشهد تدريجيا.

(أ ب)