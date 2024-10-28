سبوتيفاي تضيف أدوات جديدة لمساعدة منتجي المحتوى الصوتي في إدارة التعليقات

ستوكهولم: بدأت منصة بث الموسيقى والمحتوى المسموع سبوتيفاي في يوليو/تموز الماضي السماح للمستمعين بالتعليق على مشاركات منتجي المحتوى الصوتي (البودكاست) على المنصة، قبل أن تضيف الآن مجموعة جديدة من أدوات التحكم لمساعدة منتجي المحتوى في إدارة وتعديل التعليقات.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه عندما بدأ السماح بنشر التعليقات كان على منتجي المحتوى على المنصة مراجعة التعليقات ثم نشرها، والآن أضافت المنصة أداة تعديل تلقائي قابلة للضبط والإعداد يمكنها حجب التعليقات الحساسة أو غير المناسبة حتى يمكن لصانع المحتوى مراجعتها قبل النشر، ونشر باقي التعليقات تلقائيا.

وعند ضبط الأداة الجديدة على وضع “قياسي”، لن تنشر التعليقات التي تكتشف أنها قد تكون حساسة أو غير مناسبة، بل ستعيد توجيهها إلى منشئ البودكاست للمراجعة. وعند ضبطها على وضع “مرتفع”، ستحتفظ الأداة بجميع التعليقات حتى تتم الموافقة عليها، وعند ضبطها على وضع “منخفض”، ستنشر تلقائيا جميع التعليقات باستثناء تلك التي تنتهك قواعد سبوتيفاي نفسها.

وأشارت سبوتيفاي إلى أنه حتى إذا نشر صاحب المحتوى التعليقات التي يمكن اعتبارها حساسة أو تم نشرها آليا فإنه سيتم إخفاء هذه التعليفات، وسيحتاج المستخدم إلى تفعيل خيار عرض كل التعليقات حتى يمكن رؤيتها.

كما يمكن لمنتجي المحتوى إضافة كلمات أو عبارات أو رموز تعبيرية إلى القائمة السوداء التي تستخدم لحجب التعليقات التي تحتوي على أي من هذه الكلمات أو العبارات أو الرموز.

كما يمكن لمنتج المحتوى إغلاق التعليقات على أي حلقة من حلقات المحتوى التي يبثها على المنصة.

وأشارت سبوتيفاي إلى اعتزامها إضافة دعم المزيد من اللغات بهذه الأداة في المستقبل.

