سبيس إكس وناسا تطلقان مهمة كرو-9 إلى الفضاء الشهر المقبل

واشنطن: قالت شركة سبيس إكس وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم الجمعة إنهما تعتزمان إطلاق مهمة كرو-9 التابعة لناسا إلى محطة الفضاء الدولية في موعد لا يتجاوز 18 أغسطس آب.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم من موافقة إدارة الطيران الاتحادية على عودة صاروخ فالكون 9 التابع لسبيس إكس إلى الفضاء مرة أخرى بعد إخفاق نادر في منتصف رحلة في وقت سابق من هذا الشهر وهو ما أدى إلى إيقافه عن العمل.

وكان قد تم إيقاف فالكون 9، الصاروخ الأكثر استخداما في العالم، عن العمل بعد أن انفصل أحد الصواريخ في الفضاء وتسبب في تدمير حمولته من أقمار ستارلينك الصناعية وهو أول إخفاق منذ أكثر من سبع سنوات لصاروخ تعتمد عليه صناعة الفضاء العالمية.

(رويترز)