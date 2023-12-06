“ستاربكس” تتكبد خسائر بأكثر من 12 مليار دولار في 20 يوما

واشنطن: واصلت شركة “ستاربكس” الأمريكية خسائرها لليوم 12 مع تزايد مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ المبيعات، حيث تكبدت خسائر بأكثر من 12 مليار دولار في 20 يوما.

وانخفضت أسهم الشركة، الأربعاء، إثر تراجع أرقام المبيعات بأكثر من 1 بالمئة اليوم، وهو أكبر خسارة للشركة منذ الاكتتاب العام في عام 1992.

وأضاف أن الشركة فقدت أكثر من 10 بالمئة من قيمتها منذ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني عندما ترك آلاف العمال وظائفهم في الولايات المتحدة.

وأضرب العمال في مئات الفروع لستاربكس بالولايات المتحدة الأمريكية في 16 نوفمبر، مطالبين بتحسين ظروف العمل.

وبالتالي تراجعت القيمة السوقية للشركة بأكثر من 12 مليار دولار خلال 20 يوما، إلى 110 مليارات دولار.

وفي 19 أكتوبر، وبعد أن رفعت “ستاربكس” دعوى قضائية ضد نقابة العاملين بها، بذريعة مناصرتهم لفلسطين تصاعدت الحملات على منصات التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة سلسلة المقاهي الأمريكية الشهيرة في العالم العربي.

(الأناضول)