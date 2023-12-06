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“ستاربكس” تتكبد خسائر بأكثر من 12 مليار دولار في 20 يوما

6 - ديسمبر - 2023

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واشنطن: واصلت شركة “ستاربكس” الأمريكية خسائرها لليوم 12 مع تزايد مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ المبيعات، حيث تكبدت خسائر بأكثر من 12 مليار دولار في 20 يوما.
وانخفضت أسهم الشركة، الأربعاء، إثر تراجع أرقام المبيعات بأكثر من 1 بالمئة اليوم، وهو أكبر خسارة للشركة منذ الاكتتاب العام في عام 1992.
وأضاف أن الشركة فقدت أكثر من 10 بالمئة من قيمتها منذ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني عندما ترك آلاف العمال وظائفهم في الولايات المتحدة.
وأضرب العمال في مئات الفروع لستاربكس بالولايات المتحدة الأمريكية في 16 نوفمبر، مطالبين بتحسين ظروف العمل.
وبالتالي تراجعت القيمة السوقية للشركة بأكثر من 12 مليار دولار خلال 20 يوما، إلى 110 مليارات دولار.
وفي 19 أكتوبر، وبعد أن رفعت “ستاربكس” دعوى قضائية ضد نقابة العاملين بها، بذريعة مناصرتهم لفلسطين تصاعدت الحملات على منصات التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة سلسلة المقاهي الأمريكية الشهيرة في العالم العربي.

(الأناضول)

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    ديسمبر 6, 2023 الساعة 11:06 م

    للمقاطعة تأثير فعال !
    وهذا أضعف الإيمان !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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  2. يقول Bugatti:
    ديسمبر 7, 2023 الساعة 4:42 ص

    المقاطعة هي السبيل الوحيد لأحرار العالم من أجل تركيع هذه الشركات الداعمة لقتلت الأطفال.

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  3. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    ديسمبر 7, 2023 الساعة 6:27 ص

    الإرادة والعفة والعفاف والغنى، يعني الصبر والترافع والثبات عند الشدائد وتدريب النفس، أقل ما يتضامن به ومعظم المأكولات والمشروبات التي تقاطع هي غير صحية أصلا! والشاي الأخضر بديل القهوة، وتحضير الدجاج واللحوم في البيت لا يكلف عناءا فالوصفات والمطابخ والأواني الحديثة جاهزة! ألا يشعر مع مرابطين عزل ضعاف التسلح شامخي العزيمة ينوبون عن البشرية في صد أعتى حرب صهيوصليبية!؟

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  4. يقول ليس مسلما من لم يقاطع:
    ديسمبر 7, 2023 الساعة 8:42 ص

    هذه الشركة ومثلها ماكدونالدز يجب أن يتقيأ كل مسلم إذا مر إلى جوفه ذرة واحدة منها. العجب ممن سيرجع ولو بعد 100 عامة للشراء من شركة داعمة لقتل وحرق أطفال وشيوخ ونساء غزة

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