ستاربكس تقول إن المحتجين ضدها “متأثرون بتضليل وسائل التواصل الاجتماعي”

واشنطن: قال لاكسمان ناراسيمهان، الرئيس التنفيذي لشركة مقاهي ستاربكس، إن المحتجّين ضد الشركة على خلفية موقفها من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” “متأثرون بالتضليل على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأشار، في رسالة للموظفين، الثلاثاء، إلى أن العديد من مقاهي ستاربكس تعرض لحوادث تخريب، موضحاً أن الشركة تعمل مع السلطات المحلية لضمان سلامة عمالها وعملائها.

وسلسلة المقاهي هي واحدة من بين عدة علامات تجارية غربية تتعرض لضغوط من المستهلكين الذين يطالبون الشركات باتخاذ موقف في الحرب بين إسرائيل و”حماس”، ووصلت إلى إطلاق حملات مقاطعة في بعض الدول العربية.

ورفعت شركة ستاربكس، ومقرها سياتل، دعوى قضائية، في أكتوبر/ تشرين الأول، ضد نقابة عمالية تمثّل الآلاف من العاملين في مجال صناعة القهوة في نحو 360 متجراً أمريكياً، بعد أن نشرت النقابة لفترة وجيزة بياناً على وسائل التواصل الاجتماعي قالت الشركة إنه “يعكس دعم النقابة للعنف الذي ترتكبه حماس”.

وقالت الشركة، في ذلك الوقت، إنها “تدين بشكل قاطع أعمال الإرهاب والكراهية والعنف”، وأضافت أنها تعارض بشدة الآراء التي عبّرت عنها النقابة.

(رويترز)