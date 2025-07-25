بيان أوروبي يدعو لإنهاء كارثة غزة فورا.. وستارمر: الاعتراف بفلسطين يجب أن يكون جزءا من خطة سلام أوسع

“القدس العربي”: قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون جزءا من خطة أوسع “لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل دائم”.

وجاءت تصريحات ستارمر عقب إعلان فرنسا أمس الخميس عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية، إذ أكد أنه يعمل مع حلفائه على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق السلام في ظل الصراع المستمر في غزة.

وقال في بيان عقب محادثاته مع زعيمي فرنسا وألمانيا: “يجب أن يكون الاعتراف بدولة فلسطينية إحدى هذه الخطوات.. لكن يجب أن يكون ذلك جزءا من خطة أوسع تفضي في النهاية إلى حل الدولتين وضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل دائم”.

وفي السياق ذاته، دعت باريس ولندن وبرلين، في بيان مشترك الجمعة، إلى “إنهاء الكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة فورا”.

وجاءت الدعوة ردا على التحذيرات التي أصدرتها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من خطر مجاعة وشيكة وواسعة النطاق في القطاع المحاصر، حيث طالبت العواصم الأوروبية الثلاث الحكومة الإسرائيلية بـ”رفع القيود المفروضة على تسليم المساعدات فورا”.

وذكّرت الدول الأوروبية إسرائيل بأن عليها “احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي”، مضيفة: “ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على تسليم المساعدات فورا والسماح بشكل عاجل للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالقيام بعملها لمكافحة الجوع”.

وتابعت الدول الثلاث: “الوقت حان لإنهاء الحرب في غزة”، وحضت “جميع الأطراف على إنهاء الصراع من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار فورا”.

كما جددت الدعوة إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين ونزع سلاح حركة حماس، معربة عن “معارضتها الشديدة لأي محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وحذرت العواصم الثلاث من أن “التهديدات بالضم وبناء المستوطنات وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، تقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض”.

وكان ستارمر قد أعلن الخميس عن محادثات “طارئة” بين باريس ولندن وبرلين الجمعة لمناقشة الوضع في قطاع غزة. ولم يتضح ما إذا كان البيان الأوروبي صدر قبل هذه المحادثات المقررة عبر الهاتف أم بعدها.

(وكالات)