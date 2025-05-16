ستارمر: بوتين “سيدفع الثمن” إذا رفض الجلوس إلى طاولة مفاوضات السلام

لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن “يدفع ثمن رفضه للسلام” مع أوكرانيا، قبل قمّة المجموعة السياسية الأوروبية في ألبانيا الجمعة.

وأوضح ستارمر في بيان قبل القمّة التي تجمع أعضاء الاتحاد الأوروبي وعشرين دولة أخرى من القارة في تيرانا “إن تكتيكات بوتين المتمثلة في المراوغة والمماطلة، مع الاستمرار في القتل والتسبب في إراقة الدماء في أوكرانيا، أمر غير مقبول”.

ويأتي ذلك أيضا فيما من المقرر إجراء محادثات في إسطنبول بين وفود روسية وأوكرانية.

ولن يشارك في هذه المحادثات الرئيس بوتين ولا نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في حين أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الخميس عن شكوكه بشأن النتيجة المحتملة للمحادثات.

وفي قمة تيرانا التي سيحضرها زيلينسكي، بحسب باريس، سيناقش حلفاء كييف سبل “زيادة الضغط على الكرملين (…) بعدما تهرّب الرئيس الروسي من محادثات السلام التي نظمتها الولايات المتحدة”، بحسب داونينغ ستريت.

وشدد ستارمر على أنه “يجب التوصل إلى وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار، وإذا رفضت روسيا الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فسيكون على بوتين دفع الثمن”.

وتدرس لندن فرض “حزمة واسعة من العقوبات” تستهدف قطاع الطاقة الروسي “في الأسابيع المقبلة” إذا لم تقبل موسكو بوقف إطلاق النار، وهو تهديد تلوّح به فرنسا أيضا.

