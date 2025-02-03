ستارمر سيحض أوروبا على “مضاعفة جهودها” بمواجهة روسيا خلال اجتماع الإثنين في بلجيكا

لندن: يتوجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاثنين إلى بلجيكا لإجراء محادثات دفاعية مع الاتحاد الأوروبي، سيدعو خلالها أوروبا إلى “مضاعفة جهودها” في أوكرانيا بمواجهة روسيا، وفق ما أعلن داونينغ ستريت الأحد.

ويلتقي ستارمر بعد ظهر الاثنين الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته قبل حضور اجتماع غير رسمي للمجلس الأوروبي مع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وسيشكل ذلك سابقة بالنسبة إلى رئيس حكومة بريطاني منذ دخول بريكست حيز التنفيذ قبل خمس سنوات.

منذ وصوله إلى السلطة في تموز/يوليو الماضي، يعمل زعيم حزب العمال على إحياء العلاقات بين بلاده والدول الـ27، بعد سنوات من التوتر في عهد أسلافه المحافظين.

ووفقا لبيان أصدره داونينغ ستريت، سيقول ستارمر أمام المجلس الأوروبي إنه “يجب على أوروبا أن تضاعف جهودها لسحق آلة حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في وقت يُظهِر الاقتصاد الروسي علامات ضعف”.

كما “سيحض حلفاء المملكة المتحدة المقربين على التعبئة وتحمل نصيب أكبر من العبء لضمان أمن أوروبا” في مواجهة روسيا، وفق البيان.

ويعقد هذا الاجتماع بعد أسبوعين على تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يدعو الأوروبيين بانتظام إلى دفع مزيد من الأموال إذا أرادوا الاستمرار في الاستفادة من الحماية الأمريكية في إطار حلف الناتو.

ويثير موقف ترامب من مسألة دعم أوكرانيا قلقا كبيرا للأوروبيين وحلف شمال الأطلسي.

وبعيدا من ملف أوكرانيا، سيقدم ستارمر إلى الدول الـ27 “مشروع شراكته الطموح” بين لندن وبروكسل في مجال الدفاع والأمن، لمكافحة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية في شكل أفضل.

وأكد داونينغ ستريت أن هذه الرحلة إلى بلجيكا هي جزء من “التزام” الزعيم البريطاني تعزيز “الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.

