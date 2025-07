ستارمر يلوّح بورقة “الدولة الفلسطينية” إذا لم تلتزم إسرائيل بـ”خطوات حيوية” في غزة- (فيديو)

لندن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر، إلا إذا اتّخذت إسرائيل “خطوات حيوية” في غزة، بينها الموافقة على وقف إطلاق النار.

خطوة اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين ستكون تاريخية في حال اتّخذت، علما بأن الإعلان عنها يندرج في إطار خطة لـ”سلام دائم” يسعى ستارمر للدفع بها قدما، بعدما استدعى أعضاء حكومته لإجراء محادثات طارئة عصر الثلاثاء لبحث الأوضاع في قطاع غزة المحاصر والمدمر.

وكان طلب من الوزراء الرئيسيين قطع عطلتهم الصيفية لعقد هذا الاجتماع.

وقال ستارمر لوزرائه إن لندن ستعترف رسميا بدولة فلسطينية في أيلول/سبتمبر في حال لم تتّخذ إسرائيل تدابير مطالبة بها، وفق مكتبه.

تشمل التدابير وضع حد “للوضع المروع في غزة” والتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإعلان “بوضوح أن لا ضم للضفة الغربية” المحتلة والالتزام بـ”عملية سلام طويلة الأجل تفضي إلى حل يقضي بقيام دولتين”.

وأورد ستارمر “قلت دائما إننا سنعترف بدولة فلسطينية كمساهمة في عملية سلام فعلية في لحظة يكون لحل الدولتين أكبر تأثير ممكن”.

وأضاف “مع تعرض هذا الحل راهنا للخطر، حان وقت التحرك”.

وأتت الخطوة عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي أن فرنسا ستصبح أول بلد في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى يعترف بفلسطين.

إسرائيل: مكافأة لحماس

قال مصدر مطلع إن ستارمر أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء قبل إعلان عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على موقع إكس الثلاثاء إن خطط بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية تمثل “مكافأة لحماس” ومن شأنها أن تضر بالجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

