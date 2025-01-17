ستارمر في بولندا بعد زيارته الأولى لأوكرانيا

لندن: من المتوقع أن يصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى وارسو الجمعة لإجراء محادثات مع نظيره البولندي دونالد توسك، وذلك غداة زيارته الأولى لأوكرانيا.

في هذه المناسبة، من المتوقع أن تبدأ المملكة المتحدة وبولندا مناقشات حول وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية دفاعية وأمنية جديدة، وفقا لمكتب ستارمر.

وقال ستارمر في بيان “في مواجهة التهديدات المتزايدة باستمرار لأمن أوروبا، حان الوقت للارتقاء بشراكتنا إلى المستوى الأعلى، لضمان معالجة القضايا الكبيرة التي تؤثر على البريطانيين في الداخل، سواء كان الأمر متعلقا بعدوان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أو العصابات الخسيسة لمهربي البشر الذين يتاجرون بالبؤس البشري”.

كما أن من شأن الاتفاقية الجديدة أن تكافح بشكل أفضل التضليل الإعلامي والتهديدات الهجينة، وهي استراتيجيات هجومية تجمع بين الوسائل العسكرية وغير العسكرية.

وقال ستارمر “المملكة المتحدة وبولندا حليفان منذ فترة طويلة، ويعود تعاوننا إلى أجيال مضت”.

وستارمر العمالي الذي وصل إلى السلطة بعد الانتخابات البرلمانية في تموز/يوليو، قال في كييف الخميس إن أي اتفاق لإنهاء القتال في أوكرانيا يجب أن “يضمن” أمن البلاد واستقلالها.

(أ ف ب)